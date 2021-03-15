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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 1606

Проблему дефицита газа в Мангистау обещают решить в ближайшие два дня

Ситуация с дефицитом сжиженного топлива в Мангистау связана с ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Вопрос нехватки топлива чиновники обещают решить в ближайшие два дня. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Ежемесячная потребность Мангистауской области в сжиженном нефтяном газе составляет 19 тысяч тонн, в том числе 14 500 тонн отпускается «Казахским газоперерабатывающим заводом» (КазГПЗ), расположенном в Жанаозене. Остальной объём должен был завозиться в наш регион из «Атырауского нефтеперерабатывающего завода». Однако до конца марта данный завод закрыт на плановые ремонтные работы, в связи с чем транспортировка сжиженного нефтяного газа в Мангистау временно приостановлена.

- В соответствии с изменённым планом Министерства энергетики РК по поставке сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, в Мангистаускую область дополнительно выделено 504 тонны сжиженного нефтяного газа от АО «СНПС-Актобемунайгаз». Топливо прибудет в регион в ближайшие два-три дня. Для устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение, - сообщили в акимате Мангистау.

Объём топлива, который должен был быть отпущен с «КазГПЗ» в конце марта, поступит на заправки региона в ближайшее время (15-16 марта).

- Во всех акиматах городов и районов созданы рабочие группы, ими ведётся круглосуточный мониторинг газозаправочных станций. Цель - обеспечить своевременное поступление выделенного в регион газа населению. Глава региона поручил строго следить за процессом, – сообщили в акимате Мангистауской области.

Между тем, на заправках региона продолжают сохраняться очереди.




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Комментарии ( 5 )

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Исатай (Посетители) Сегодня, 16:23
DAD, вы не правы. Я буквально пару дней назад приехал на газели с Казани. С газом проблемы везде и в Уральске, и в Атырау, и в Бейнеу, и в Досмотре. Без проблем заправился только в Кульсары.
 
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  • DAD
 Сашa (Посетители) Сегодня, 16:12
Раньше о ремонте на заводе по переработке объявляли заранее, а в этот раз нет.

Делаем выводы; либо чиновники не дорабатывают, раз не смогли оповестить население о важной проблеме заранее и их нужно увольнять срочно, либо это просто враньё и причина кроется в другом.

Я считаю что враньё.
 
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  • almaty2018
  • babushka
 DAD (Посетители) Сегодня, 15:22
Что за вата очередная? И причем здесь Атырауский НПЗ, в Атырау с газом нет проблем, дефицит начинается при въезде в Мангистау, при том что КазГПЗ в Жанаозене и на нашу то область его с лихвой хватит!!!
 
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  • Феникс
  • Ну Ну
  • Абвгд
  • DAD
  • almaty2018
 Земляк (Посетители) Сегодня, 15:20
Регион даже газом не может обеспечить себя что говорить об остальном! Все завозиться сюда и такие цены получаются. Когда же начнут думать чинуши что бы прокормить себя и жителей. что нибудь делается для людей? Не хватает воды .тепла света газа и т.д Будет что нибудь строиться для обеспечения первым необходимым? такими темпами регион загнется! На фиг нам туристы если самим жрать нечего по таким ценам!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:53
Если есть потребность,то почему бы не построить ещё ГПЗ? Если газ уходит налево ,то почему бы не посадить чиновника,ответственного за это?
Что за мутняк устроили? То есть газ ,то нет,то хватает,то не хватает,то туристы ,то растущее кол-во авто,то сговор! Аукционы,электронные торги и прочее!
Когда вводили прокладки ГСО пели сладко ,что всё будет гладко!
Трумов из аутсайдеров не вылезает и наболевшие проблемы региона не решает. Не зватает квалификации или не желает?
Складывается ощущение что все с этого газа что то имеют,а страдает народ!
 
 

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