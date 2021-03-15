Проблему дефицита газа в Мангистау обещают решить в ближайшие два дня

Ежемесячная потребность Мангистауской области в сжиженном нефтяном газе составляет 19 тысяч тонн, в том числе 14 500 тонн отпускается «Казахским газоперерабатывающим заводом» (КазГПЗ), расположенном в Жанаозене. Остальной объём должен был завозиться в наш регион из «Атырауского нефтеперерабатывающего завода». Однако до конца марта данный завод закрыт на плановые ремонтные работы, в связи с чем транспортировка сжиженного нефтяного газа в Мангистау временно приостановлена.- В соответствии с изменённым планом Министерства энергетики РК по поставке сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, в Мангистаускую область дополнительно выделено 504 тонны сжиженного нефтяного газа от АО «СНПС-Актобемунайгаз». Топливо прибудет в регион в ближайшие два-три дня. Для устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение, - сообщили в акимате Мангистау.Объём топлива, который должен был быть отпущен с «КазГПЗ» в конце марта, поступит на заправки региона в ближайшее время (15-16 марта).- Во всех акиматах городов и районов созданы рабочие группы, ими ведётся круглосуточный мониторинг газозаправочных станций. Цель - обеспечить своевременное поступление выделенного в регион газа населению. Глава региона поручил строго следить за процессом, – сообщили в акимате Мангистауской области.Между тем, на заправках региона продолжают сохраняться очереди.