Актауский блогер ищет актёров для своего сериала

Фото со страницы в соцсети А.Каримбаева

Сериал «Жорга» планируется снимать в нескольких городах Казахстана. В нём будет показана история образования школы балета.



- Мне кажется, получится хороший мотивационный фильм. В сериале покажем путь развития школы балета из обычного аула. В нём будет не совсем добросовестный директор дворца культуры, которого сыграю я, будет показано, через какие препятствия придётся пройти коллективу, чтобы выйти на сцену республиканской школы танца. Разумеется, в сериале будет место и для любви, драмы, справедливости. В конце сериала, в котором восемь серий, зрителя ждёт счастливый конец, – поделился Айдар Каримбаев.



По словам Айдара, сценарий к сериалу был написан за полгода. К слову, все постановки в нём будет ставить Серик Сариев, художественный руководитель ансамбля танца «Жорга».



- Это мой дебютный проект. Режиссер сериала – Рахман Кенжебаев. В его фильмотеке многосерийный фильмы «Бақытсыздар бағы»,

«Қыз қиялы», «Тумар». Также в команде ребята, работавшие над фильмами «Бизнес по-казахски», «Я пышка» и других не менее известных картинах. Кастинг актеров стартовал 15 февраля, и на сегодняшний день мы набрали ребят для эпизодических ролей, в числе которых и танцоры из школы танца Серика Сариева, но до сих пор ищем главных героев. Нужен молодой парень на главную роль в возрасте 20-27лет, девушка возрасте 18-22 лет и девочка 10-14 лет, – рассказал Айдар Каримбаев.



Сериал будет показан в YouTube. Первая серия выйдет 1 августа. На сегодняшний день, продюсер ищет спонсоров.



- Я вложил уже 12 миллионов тенге из собственных сбережений. На них приобрёл киноаппаратуру. Для съёмок сериала нужно 40-50 миллионов тенге. Обратился в акимат Мангистауской области за финансовой поддержкой. Мы хотим заявить Мангистаускую область в киноиндустрии страны. Разумеется, снимая сериал в нашем регионе, мы максимально охватим наши достопримечательности. Привлекая молодежь в такие проекты, продемонстрируем культуру и воспитание поколения, – отметил Айдар Каримбаев.



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