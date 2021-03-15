«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Марта
+2...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.82 KZT
  • €1 = 499.44 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:33

Просмотров: 645

Актауский блогер ищет актёров для своего сериала

Шоумен, блогер и КВНщик из Актау готовится к съёмкам сериала «Жорга». Дебютный проект Айдара Каримбаева расскажет о начале становления сельской школы балета до её успеха. Сейчас идёт поиск актёров на главные роли. Старт съёмок назначен на 1 мая. Об этом рассказал Айдар Каримбаев, продюсер сериала «Жорга».

Фото со страницы в соцсети А.Каримбаева
Сериал «Жорга» планируется снимать в нескольких городах Казахстана. В нём будет показана история образования школы балета.

- Мне кажется, получится хороший мотивационный фильм. В сериале покажем путь развития школы балета из обычного аула. В нём будет не совсем добросовестный директор дворца культуры, которого сыграю я, будет показано, через какие препятствия придётся пройти коллективу, чтобы выйти на сцену республиканской школы танца. Разумеется, в сериале будет место и для любви, драмы, справедливости. В конце сериала, в котором восемь серий, зрителя ждёт счастливый конец, – поделился Айдар Каримбаев.

По словам Айдара, сценарий к сериалу был написан за полгода. К слову, все постановки в нём будет ставить Серик Сариев, художественный руководитель ансамбля танца «Жорга».

- Это мой дебютный проект. Режиссер сериала – Рахман Кенжебаев. В его фильмотеке многосерийный фильмы «Бақытсыздар бағы»,
«Қыз қиялы», «Тумар». Также в команде ребята, работавшие над фильмами «Бизнес по-казахски», «Я пышка» и других не менее известных картинах. Кастинг актеров стартовал 15 февраля, и на сегодняшний день мы набрали ребят для эпизодических ролей, в числе которых и танцоры из школы танца Серика Сариева, но до сих пор ищем главных героев. Нужен молодой парень на главную роль в возрасте 20-27лет, девушка возрасте 18-22 лет и девочка 10-14 лет, – рассказал Айдар Каримбаев.

Сериал будет показан в YouTube. Первая серия выйдет 1 августа. На сегодняшний день, продюсер ищет спонсоров.

- Я вложил уже 12 миллионов тенге из собственных сбережений. На них приобрёл киноаппаратуру. Для съёмок сериала нужно 40-50 миллионов тенге. Обратился в акимат Мангистауской области за финансовой поддержкой. Мы хотим заявить Мангистаускую область в киноиндустрии страны. Разумеется, снимая сериал в нашем регионе, мы максимально охватим наши достопримечательности. Привлекая молодежь в такие проекты, продемонстрируем культуру и воспитание поколения, – отметил Айдар Каримбаев.

Телефон для связи: +7 775 773 9998



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика