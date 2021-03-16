«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Марта
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.82 KZT
  • €1 = 499.44 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 1474

Пьяного пассажира сняли с рейса из Актау в Алматы

Пассажир самолета, который следовал по маршруту Актау-Алматы, был снят с рейса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «SCAT».

Кадр видео
Инцидент произошел вчера, 15 марта.

По данным пресс-службы авиакомпании «SCAT», пассажир рейса сообщением Актау-Алматы находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Вёл себя деструктивно, адресовал оскорбления и угрозы в сторону экипажа. Дважды получил предупреждение, на третий раз командир принял решение вернуться с рулежной дорожки на место стоянки, и пассажир был снят с рейса, - рассказали в авиакомпании «SCAT».




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • cnnc
 chilian (Посетители) Сегодня, 14:33
В черный список таких. Пусть на поезде едет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:28
Почему пускают пьянь на борт? Не в первый раз же. Кому приятно рядом лететь. Плохо станет, обрыгает всё. Ещё и самолет вынужден разворачиваться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • shurik_kz11
 Beluy (Посетители) Сегодня, 13:52
Извиняться теперь будет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • shurik_kz11
  • Галина63
  • chilian
  • cnnc
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 13:41
Командир принял верное решение
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика