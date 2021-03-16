Пьяного пассажира сняли с рейса из Актау в Алматы

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Инцидент произошел вчера, 15 марта.



По данным пресс-службы авиакомпании «SCAT», пассажир рейса сообщением Актау-Алматы находился в состоянии алкогольного опьянения.



- Вёл себя деструктивно, адресовал оскорбления и угрозы в сторону экипажа. Дважды получил предупреждение, на третий раз командир принял решение вернуться с рулежной дорожки на место стоянки, и пассажир был снят с рейса, - рассказали в авиакомпании «SCAT».



