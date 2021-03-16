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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 1449

Появились фото последствий пожара на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Фотографии предоставили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Последствия пожара
Появились фото последствий пожара на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау


Появились фото последствий пожара на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау


Появились фото последствий пожара на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау


Появились фото последствий пожара на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау


Ранее сообщалось, что в ходе первого пожара на территории рынка «Волна» сгорело 21 торговое место, но в департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на настоящий момент точной информации об ущербе нет.

- Возгорание с товарами народного потребления произошло на площади 400 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1300 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 67 человек и 23 единицы техники, - рассказал подполковник гражданской защиты Нурлан Жанабаев, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.



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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:08
печально всё это, гореть *очередь* дошла до этого рынка?, в 3 ночи иль уже утра, при таком ветре...вроде там есть видеонаблюдение? если работало.однозначно, если даже от обогревателя иль коротнуло где то- у кого то есть не малый интерес к сносу этого рынка. look
 
 

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