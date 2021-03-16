Появились фото последствий пожара на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Последствия пожара
Ранее сообщалось, что в ходе первого пожара на территории рынка «Волна» сгорело 21 торговое место, но в департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на настоящий момент точной информации об ущербе нет.
- Возгорание с товарами народного потребления произошло на площади 400 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1300 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 67 человек и 23 единицы техники, - рассказал подполковник гражданской защиты Нурлан Жанабаев, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.