Повторное возгорание произошло на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

Фото Рашида Исмагилова
Второй за сутки пожар начался на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау сегодня, 16 марта.
Очевидцы сообщают, что над торговыми рядами поднимаются сильные клубы дыма. Огонь перекинулся на крышу рынка.
На место происшествия уже прибыли пожарные. Редакция Lada.kz ожидает подробностей о происшествии.
Ранее сообщалось, что в ходе первого пожара на территории рынка «Волна» сгорело 21 торговое место, но в департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на настоящий момент точной информации об ущербе нет.
- Возгорание с товарами народного потребления произошло на площади 400 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1300 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 67 человек и 23 единицы техники, - рассказал подполковник гражданской защиты Нурлан Жанабаев, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Очевидцы сообщают, что над торговыми рядами поднимаются сильные клубы дыма. Огонь перекинулся на крышу рынка.
На место происшествия уже прибыли пожарные. Редакция Lada.kz ожидает подробностей о происшествии.
Ранее сообщалось, что в ходе первого пожара на территории рынка «Волна» сгорело 21 торговое место, но в департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на настоящий момент точной информации об ущербе нет.
- Возгорание с товарами народного потребления произошло на площади 400 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1300 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 67 человек и 23 единицы техники, - рассказал подполковник гражданской защиты Нурлан Жанабаев, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.