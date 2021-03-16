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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:03

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Повторное возгорание произошло на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау

На рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау произошло повторное возгорание за сутки. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Фото Рашида Исмагилова
Второй за сутки пожар начался на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау сегодня, 16 марта.

Очевидцы сообщают, что над торговыми рядами поднимаются сильные клубы дыма. Огонь перекинулся на крышу рынка.

На место происшествия уже прибыли пожарные. Редакция Lada.kz ожидает подробностей о происшествии.



Ранее сообщалось, что в ходе первого пожара на территории рынка «Волна» сгорело 21 торговое место, но в департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на настоящий момент точной информации об ущербе нет.

- Возгорание с товарами народного потребления произошло на площади 400 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1300 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 67 человек и 23 единицы техники, - рассказал подполковник гражданской защиты Нурлан Жанабаев, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Напомним, сегодня ночью на рынке произошел пожар.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.



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Комментарии ( 1 )

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Сашa (Посетители) Сегодня, 13:07
Конечно жалко, когда что то у кого-то горит, что и говорить...

Но судя по тому как там висит проводка - рано или поздно это должно было произойти.

Очень надеюсь что люди не пострадали.
 
 

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