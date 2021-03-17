Пыльная буря: Ситуация на дорогах в Мангистау

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Пыльную бурю в Мангистау пользователи Сети сняли на видео.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, на сегодня, 17 марта, все дороги открыты.
Также открыта трасса республиканского значения Жетыбай-Шетпе, которую перекрыли ранее из-за ухудшения погоды.
- Дорожно-транспортных происшествий на дорогах области в связи с пыльными бурями не зафиксировано, - отметили в пресс-службе департамента полиции региона.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, на сегодня, 17 марта, все дороги открыты.
Также открыта трасса республиканского значения Жетыбай-Шетпе, которую перекрыли ранее из-за ухудшения погоды.
- Дорожно-транспортных происшествий на дорогах области в связи с пыльными бурями не зафиксировано, - отметили в пресс-службе департамента полиции региона.
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