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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:26

Просмотров: 310

Из-за пыльной бури в Мангистау перекрыли трассу Жетыбай-Шетпе

В Мангистау ожидается ветер до 28 метров в секунду с пыльной бурей. В связи с этим перекрыли трассу Жетыбай-Шетпе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
Сильный юго-восточный ветер ожидается в Мангистауской области завтра, 17 марта.

- Метеорологи сообщают о ветре 15-20 метров секунду, местами до 23-28 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В связи с сильным ветром, как и сегодня, ожидается пыльная буря. На завтра объявлено штормовое предупреждение.





Кроме того, в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что из-за ухудшения видимости перекрыта трасса республиканского значения Жетыбай-Шетпе.

Напомним, сегодня жители Мангистау делились фото и видео пылевой бури.



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