Из-за пыльной бури в Мангистау перекрыли трассу Жетыбай-Шетпе

Кадр из видеоматериала
Сильный юго-восточный ветер ожидается в Мангистауской области завтра, 17 марта.
- Метеорологи сообщают о ветре 15-20 метров секунду, местами до 23-28 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ДЧС.
В связи с сильным ветром, как и сегодня, ожидается пыльная буря. На завтра объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что из-за ухудшения видимости перекрыта трасса республиканского значения Жетыбай-Шетпе.
Напомним, сегодня жители Мангистау делились фото и видео пылевой бури.
- Метеорологи сообщают о ветре 15-20 метров секунду, местами до 23-28 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ДЧС.
В связи с сильным ветром, как и сегодня, ожидается пыльная буря. На завтра объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что из-за ухудшения видимости перекрыта трасса республиканского значения Жетыбай-Шетпе.
Напомним, сегодня жители Мангистау делились фото и видео пылевой бури.
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