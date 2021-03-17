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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 156

В Мангистау на свет появились 60 страусиных птенцов

Страусов выращивают на ферме в селе Батыр Мунайлинского района. Об этом сообщили в пресс-службе районного акимата.

Фото из доступных источников
Ферму в селе Батыр Мунайлинского района открыли три года назад.

В хозяйстве, общая площадь которого составляет 800 квадратных метров, выращивают около 5000 птиц. Среди них есть и страусы.

- Пять страусов мы закупили в России за 400 тысяч тенге. Теперь через инкубатор увеличиваем их число. Страусиные птенцы отличаются от детенышей других птиц - они активные и любознательные. Они требуют особого ухода и внимания. На сегодня мы вырастили 60 птенцов, десять из них мы выставили на продажу. Каждый весит до 150 килограммов. К нам приезжают на экскурсии и с каждым годом всё чаще, - рассказал основатель фермы Есен Боранбаев.


Напомним, в 2013 году житель Актау занялся разведением страусов.



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