Антитеррористические учения проходят в Мангистау

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На территории Актау и Мунайлинского района сегодня, 19 марта, проходят антитеррористические учения.



- В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в 1 микрорайоне, возле теннисного центра, - пояснили в пресс-службе ведомства.



Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.



- Уважаемые жители! Просим вас отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений, - обратились к населению в департаменте полиции региона.