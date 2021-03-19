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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 495

Ярмарка и коронавирус: Акимат Актау разъяснил правила поведения для жителей

При входе на ярмарку будут замерять температуру, обеспечивать контроль по соблюдению количества людей в помещении, смотреть наличие масок, санитарной дистанции и антисептиков. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото с сайта afisha.a42.ru
Акимат Актау в целях поддержки местных ремесленников планирует провести ярмарку ручных изделий со строгим соблюдением всех необходимых санитарных норм в культурно-досуговом комплексе имени Абая.

- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан в объектах культуры, находящихся в «зелёной зоне», разрешена заполняемость до 50 человек. Исходя из этого, на входе будут замерять температуру, а также будет обеспечен контроль по соблюдению количества людей в помещении, будет проверяться наличие масок, санитарной дистанции и антисептиков, - пояснили в пресс-службе акима города.

Чиновники обещают вести контроль по недопущению возникновения большого скопления людей.

- Ярмарка направлена на поддержку малого бизнеса. Также сообщаем, что в ней принимают участие индивидуальные предприниматели, члены детского фонда, а также многодетные матери и другие социально уязвимые слои населения. Ярмарка даст толчок в развитии предпринимательской деятельности мастеров и рукодельниц города, - добавили в пресс-службе главы города.

Напомним, в дни празднования Наурыза в Актау пройдёт ярмарка мастеров и рукодельниц.

Ранее главный санврач региона заявлял, что праздничные мероприятия на Наурыз в Мангистау запрещены. Он также советовал не посещать места массового скопления людей.



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