Полицейские закрасили рекламу наркотиков в 14 микрорайоне Актау

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По данным пресс-службы ведомства, после поступления жалобы от жителей 14 микрорайона сотрудники полиции уничтожили на стенах жилых домов рекламу синтетических наркотических веществ.
Полицейские просят жителей проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью и сообщать им обо всех фактах преступлений, о которых им стало известно.
- Также напоминаем, что имеется управление по противодействию наркопреступности, номер WhatsApp +7 777 289 54 80, на который любой житель региона может оставить сообщение, - отметили в полиции.
Напомним, что сегодня в социальных сетях жители города пожаловались на участившуюся рекламу наркотиков.
Полицейские просят жителей проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью и сообщать им обо всех фактах преступлений, о которых им стало известно.
- Также напоминаем, что имеется управление по противодействию наркопреступности, номер WhatsApp +7 777 289 54 80, на который любой житель региона может оставить сообщение, - отметили в полиции.
Напомним, что сегодня в социальных сетях жители города пожаловались на участившуюся рекламу наркотиков.
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