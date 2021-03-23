Жители Актау жалуются на рекламу наркотиков

Последнее время жители города всё чаще сообщают о надписях, рекламирующих наркотические вещества. Неизвестные лица пишут на заборах и фасадах зданий адреса сайтов и каналов в мессенджерах, где можно приобрести зелье. Подобные надписи можно встретить в разных частях города.- Пару дней назад увидел на подпорных стенах 46 дома в 14 микрорайоне рекламу синтетических наркотиков. Может, стоит как-то бороться с теми, кто распространяет наркотики и, не боясь, рекламирует их? Может, хватит привлекать мелких правонарушителей, и надо уже показывать свою работу, борясь с реальными распространителями? Слышал, что сейчас большинство подростков уже сидят на этих синтетических наркотиках, - жалуется жительница 14 микрорайона.В социальной сети Instagram появилась группа «Город без наркотиков». Активисты советуют гражданам самим закрашивать такие объявления.- Призываем наших горожан не оставаться в стороне и проявить активность в борьбе с наркоманией. Сколько слёз матерей проливается из-за этого? Сколько угробленных жизней было от этого? - пишут активисты.