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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 1412

Жители Актау жалуются на рекламу наркотиков

В социальных сетях жители города жалуются на участившуюся рекламу наркотиков. Надписи с адресами наркосайтов появляются в разных микрорайонах города.

Фото со страницы gbn_aqtau
Последнее время жители города всё чаще сообщают о надписях, рекламирующих наркотические вещества. Неизвестные лица пишут на заборах и фасадах зданий адреса сайтов и каналов в мессенджерах, где можно приобрести зелье. Подобные надписи можно встретить в разных частях города.

- Пару дней назад увидел на подпорных стенах 46 дома в 14 микрорайоне рекламу синтетических наркотиков. Может, стоит как-то бороться с теми, кто распространяет наркотики и, не боясь, рекламирует их? Может, хватит привлекать мелких правонарушителей, и надо уже показывать свою работу, борясь с реальными распространителями? Слышал, что сейчас большинство подростков уже сидят на этих синтетических наркотиках, - жалуется жительница 14 микрорайона.

Жители Актау жалуются на рекламу наркотиков


Жители Актау жалуются на рекламу наркотиков


В социальной сети  Instagram появилась группа «Город без наркотиков». Активисты советуют гражданам самим закрашивать такие объявления.

- Призываем наших горожан не оставаться в стороне и проявить активность в борьбе с наркоманией. Сколько слёз матерей проливается из-за этого? Сколько угробленных жизней было от этого? - пишут активисты.



Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 14:13
если бы захотели, то наркотиков не было бы вообще...просто кто то любит брать на лапу, закрывая глаза...
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:27
Ну, а что толку сейчас об этом говорить...эта зараза и бич нынешнего времени, когда в ряды всякого рода курьеров, закладчиков вербуют совсем молодых людей через всякого рода социальные сети, взять к примеру не безызвестный сайт по купле-продаже и другим услугам OLX.kz так там уже давно вовсю и открыто нагло вербуют через всякого рода заманчивые предложение по трудоустройству якобы на высокооплачиваесую работу типа сборщиков, упаковщиков на склады типа известных торговых брендов таких как Puma, Procter & Gamble и других известных брендов. Вот только куда смотрят всякого рода правоохранительные органы и прокуратура почему не мониторят и не выявляют наркодиллеров на этих сайтах это ведь легко сделать тем более эти всякого рода наркодиллеры в край обнаглели и открыто рекламируют свои услуги по городу Актау и области...
 
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  • Космос
 Username (Посетители) Сегодня, 12:47
Как то была тут статья, что мол ходили полицейские с подростками активистами замазывали, затирали рекламу наркотиков и что если обнаружите такую рекламу пишите нам на горячую линию в ватсап. Спустя время, обнаружил возле дома такую рекламу, сфоткал, прикрепил gps координаты, отправил на горячую линию, вот только линия оказалась холодной. Где то 3 дня сообщение висело как не прочитанное, прочитали, отблагодарили, спустя неделю рекламу затёрли.

Конечно можно сказать - А чё сам, взял бы да и замазал?! Зная как поощаряютя у нас добрые дела, как то не охото встрять за порчу фасадов итд, я считаю этим должны заниматься компетентные органы.

Хотелось бы более быстрой реакции...
 
 

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