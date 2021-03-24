Предельную цену на яйца хотят утвердить в Мангистау

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Из документа, вынесенного на публичное обсуждение до 6 апреля, следует, что предельная цена за десяток куриных яиц первой категории составит 453 тенге.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя акима Мангистауской области Бекбола Орынбасарова.
По информации антимонопольного комитета, крупные торговые объекты в Мангистау самостоятельно повышают цены на товары, не обсуждая это с производителем. Представители антимонопольного комитета не могут повлиять на эту ситуацию, поскольку корень проблемы в том, что рынок сам по себе недостаточно наполнен продуктовыми товарами. На мангистауском рынке социально значимых товаров почти отсутствует конкуренция, что и позволяет супермаркетам диктовать свои условия при установке наценок на товары.
Тем временем, в столице предельная розничная цена на куриные яйца первой категории составит 469 тенге за десяток.
По словам депутата сената Султана Дюсембинова, многие корма в последнее время подорожали в 1,5-2 раза. Птицеводам нужна поддержка со стороны государства, потому что некоторые отечественные птицефабрики находятся на грани закрытия.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя акима Мангистауской области Бекбола Орынбасарова.
По информации антимонопольного комитета, крупные торговые объекты в Мангистау самостоятельно повышают цены на товары, не обсуждая это с производителем. Представители антимонопольного комитета не могут повлиять на эту ситуацию, поскольку корень проблемы в том, что рынок сам по себе недостаточно наполнен продуктовыми товарами. На мангистауском рынке социально значимых товаров почти отсутствует конкуренция, что и позволяет супермаркетам диктовать свои условия при установке наценок на товары.
Тем временем, в столице предельная розничная цена на куриные яйца первой категории составит 469 тенге за десяток.
По словам депутата сената Султана Дюсембинова, многие корма в последнее время подорожали в 1,5-2 раза. Птицеводам нужна поддержка со стороны государства, потому что некоторые отечественные птицефабрики находятся на грани закрытия.
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