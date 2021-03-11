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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:40

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Антимонопольный департамент: Супермаркеты в Мангистау завышают цены на продукты

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области провёл проверку рынка социально значимых товаров в Мангистауской области. О росте цен и перспективах развития ситуации рассказал Бауыржан Есенов, руководитель ведомства.

Иллюстративное фото из открытых источников
Для определения причины роста цен на продовольственные продукты в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции провели анализ рынка. По словам Бауыржана Есенова, крупные торговые объекты самостоятельно повышают цены на товары, не обсуждая это с производителем.

– Основная причина – это неправомерные действия супер- и гипермаркетов, которые вопреки интересам производителей, без согласования и по собственному желанию устанавливают предельные надбавки. А производителям они навязывают дополнительные условия и требования, и это всё влияет на окончательную цену для потребителей, - сообщил руководитель департамента.

По его словам, представители антимонопольного комитета не могут повлиять на эту ситуацию, поскольку корень проблемы в том, что рынок сам по себе недостаточно наполнен продуктовыми товарами.

– У нас слабая торговая политика, для других регионов рынок Мангистау просто не интересен – потому что здесь плотно забетонирована рыночная система, поставщики и производители невольно подчиняются требованиям торговых объектов и вынужденно поднимают надбавки. Насыщать рынок продовольственными товарами, создавать условия для производства товара, должны специальные отраслевые органы, на центральном уровне – это Министерство сельского хозяйства и Министерство торговли и интеграции, - добавил Бауыржан Есенов.

Он утверждает, что на мангистауском рынке социально значимых товаров почти отсутствует конкуренция, что и позволяет супермаркетам диктовать свои условия при установке наценок на товары.

- К примеру, яйца – в Мангистау лишь пять поставщиков, они все закупают яйца у одного производителя. Мы – отдалённый регион, у нас на местах нет производства. Надбавка от производителя – это всего 1-2 тенге, а магазины уже поднимают выше. А поскольку более 60 процентов сбыта осуществляется через гипермаркеты и супермаркеты, они получают возможность контролировать цены. И если бы цены завышал производитель, или поступила бы жалоба от потребителя на конкретный супермаркет, тогда тоже мы можем провести проверку. Но регулировать ситуацию с рынком в целом должны не мы, - заключил Бауыржан Есенов.



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