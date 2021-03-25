Комиссия по защите прав несовершеннолетних рассмотрит конфликт в детском саду «Оркен» в Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
Собрание в городском отделе образования с участием родителей и учредителя детского сада №15 «Оркен» в 6 микрорайоне Актау прошло сегодня, 25 марта.
- Конфликт возник из-за разногласий между родителями и руководством учреждения по поводу оплаты родительского взноса. Родители отказались подписывать дополнительное соглашение об увеличении оплаты с 21 тысячи до 25 тысяч тенге в месяц. В данное время дети приняты в указанный детский сад, родителям предложено написать коллективное заявление о несогласии введения дополнительных платных услуг, кроме уже существующих, - сообщили в отделе образования.
Представители управления и отдела образования предложили рассмотреть данный вопрос в Комиссии по защите прав несовершеннолетних.
- Заседание пройдет завтра, 26 марта, в акимате Актау. Конкретное решение будет объявлено дополнительно, - добавили в отделе образования.
Напомним, ранее родители сняли на видео, как сотрудники отказались пустить на территорию образовательного учреждения детей, чьи семьи опротестовали повышение ежемесячной оплаты.
Для справки:
Детский сад «Оркен» сдали в эксплуатацию в 2018 году в рамках государственно-частного партнерства. В учреждении работают 57 специалистов. «Оркен» рассчитан на 280 мест, из них на 250 мест выдается государственный образовательный заказ, то есть, за каждого предусмотренного заказом ребенка владельцу выплачивают денежные средства. При этом для всех родителей обучение остается платным. На сегодняшний день руководство детского сада поднимает стоимость обучения для всех воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
- Конфликт возник из-за разногласий между родителями и руководством учреждения по поводу оплаты родительского взноса. Родители отказались подписывать дополнительное соглашение об увеличении оплаты с 21 тысячи до 25 тысяч тенге в месяц. В данное время дети приняты в указанный детский сад, родителям предложено написать коллективное заявление о несогласии введения дополнительных платных услуг, кроме уже существующих, - сообщили в отделе образования.
Представители управления и отдела образования предложили рассмотреть данный вопрос в Комиссии по защите прав несовершеннолетних.
- Заседание пройдет завтра, 26 марта, в акимате Актау. Конкретное решение будет объявлено дополнительно, - добавили в отделе образования.
Напомним, ранее родители сняли на видео, как сотрудники отказались пустить на территорию образовательного учреждения детей, чьи семьи опротестовали повышение ежемесячной оплаты.
Для справки:
Детский сад «Оркен» сдали в эксплуатацию в 2018 году в рамках государственно-частного партнерства. В учреждении работают 57 специалистов. «Оркен» рассчитан на 280 мест, из них на 250 мест выдается государственный образовательный заказ, то есть, за каждого предусмотренного заказом ребенка владельцу выплачивают денежные средства. При этом для всех родителей обучение остается платным. На сегодняшний день руководство детского сада поднимает стоимость обучения для всех воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
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