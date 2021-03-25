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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 2724

Воспитатели не пустили детей в садик в Актау

Родители воспитанников детского сада №15 «Оркен» сообщили, что их детей не пустили в здание детского учреждения. По их словам, это происходит из-за того, что некоторые родители отказываются подписывать договор на повышение ежемесячной оплаты.

Коллаж из кадров видеоматериала
Воспитатели и директор не пустили часть малышей в детский сад №15 «Оркен» и оставили их за воротами. По словам родителей, руководство садика подняло оплату, и тех, кто отказывается платить по обновленной цене, оставляют за воротами.

- Всё потому, что мы не подписываем договор с ужасными условиями для наших детей. В этом году ни один сад в нашем городе не поднял оплату, кроме нашего. Ежемесячную оплату подняли до 25 тысяч тенге, в карантин и так трудно приходится, а тут ещё и цены поднимают ни за что. Они говорят, что это из-за «вариативного обучения» – хореография, английский и математика, которые и так должны быть в программе любого сада, - поделились родители.

По их словам, за такие меры несет ответственность учредитель садика.

- Мы не хотим уходить из этого садика, наши дети привыкли к нему, привыкли к своим друзьям и воспитателям. Актолкын Насихатовна, наш учредитель, поднимает цены и говорит, что ей надо платить кредиты и кормить детей, как так? А наши дети, что, не дети?, – возмутились родители.




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Комментарии ( 6 )

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  • malovdmitriy
  • Oraz
  • DAD
 302847066 (Посетители) Сегодня, 12:02
как это частный садик в гос.здании? Они что его сами построили?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • xerox
 babe (Посетители) Сегодня, 11:25
Во-первых , это не единственный сад где поднялась стоимость. Во-вторых, если не в силах платить за частный сад, то перейдите в сад с полным гос.обеспечением.
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Aktauskii
  • Oraz
 Cucu (Посетители) Сегодня, 11:21
Дети туда попали по гос путевки по новой гос программе не все туда шли по своему желанию а по тому что он стоит рядом с домом, условия сада принимает государство и доплачивает,от доп занятий по закону родители имеют право отказаться,и платить только за питание.иначе значит сад должен выйти из гос программы и работать как полностью частный,но по-моему судя по зданию здание занято старого садика нет?
 
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  • babe
  • leo529
 Око (Посетители) Сегодня, 11:13
Если ходить в частный сад финансы не позволяют, почему не пойти в государственный?

всё вижу
 
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  • babe
  • leo529
 Coffee (Посетители) Сегодня, 11:09
Если этот тот Оркен, который в 6 мкр, то это частный садик. Частный садик свои условия выставляет, какие хочет, насколько я знаю

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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  • Галина63
  • Aktauskii
  • 302847066
  • Oraz
  • DAD
 Cucu (Посетители) Сегодня, 10:51
Кредиты это что новое оправдание на уровне болезней,и многодетности.кредиты берут на свое усмотрение на усмотрение банка а уровня прожиточного минимума,и ради собственного удовольствия.
 
 

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