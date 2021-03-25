Воспитатели не пустили детей в садик в Актау

Воспитатели и директор не пустили часть малышей в детский сад №15 «Оркен» и оставили их за воротами. По словам родителей, руководство садика подняло оплату, и тех, кто отказывается платить по обновленной цене, оставляют за воротами.- Всё потому, что мы не подписываем договор с ужасными условиями для наших детей. В этом году ни один сад в нашем городе не поднял оплату, кроме нашего. Ежемесячную оплату подняли до 25 тысяч тенге, в карантин и так трудно приходится, а тут ещё и цены поднимают ни за что. Они говорят, что это из-за «вариативного обучения» – хореография, английский и математика, которые и так должны быть в программе любого сада, - поделились родители.По их словам, за такие меры несет ответственность учредитель садика.- Мы не хотим уходить из этого садика, наши дети привыкли к нему, привыкли к своим друзьям и воспитателям. Актолкын Насихатовна, наш учредитель, поднимает цены и говорит, что ей надо платить кредиты и кормить детей, как так? А наши дети, что, не дети?, – возмутились родители.