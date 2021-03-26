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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 872

В Актау оштрафовали водителей за использование полицейских «мигалок»

Полицейские задержали водителей двух автомобилей за использование стробоскопов и сигнальных голосовых устройств. На нарушителей составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скрин видео
Полицейские задержали водителей двух Toyota Land Cruiser Prado, которые установили запрещённые к использованию в повседневной жизни приборы на свои машины 25 марта около 21:00 в 26 микрорайоне.

- Сотрудники батальона патрульной полиции при патрулировании заметили автомашины со стробоскопами и громкоговорящими устройствами, которые были сняты на месте, а автомашины выдворены на штрафную стоянку. В этот вечер молодые люди привели в дом невесту и хотели сделать это событие запоминающимся. С 20-летними водителями была проведена беседа, разъяснена противозаконность этих действий, и их привлекли к административной ответственности за нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. Одному водителю придётся выплатить штраф в размере 43 755 тенге. Второму - 72 925 тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.




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Комментарии ( 5 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:02
Если бы это было один раз...Эти щенячьи понты со свадебками уже даже не бесят...Мне этих убогих немного жаль, уровень неандертальцев. Плавная регрессия и деградация, еще немного и встанут на четыре лапы как наши предки.
 
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  • Феникс
  • n92
 пипл (Посетители) Сегодня, 11:54
Лошары с дешевыми понтами))).
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:39
Цитата: Добрыня
как не тойота то понтов как ,,царька" дорог

тойота то при чем?
тойота хорошая машина, просто в руках безмозглых тут как абориген со смартфоном
 
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  • Ирон
  • Placida
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:16
Одному водителю придётся выплатить штраф в размере 43 755 тенге. Второму - 72 925 тенге,

А конфискация? В ст.603 чётко прописано: штраф с конфискацией указанных приборов и приспособлений...
Пусть на следующую свадьбу снова покупают draznilka
 
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  • 302847066
  • Ирон
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 10:22
Вырвать всё с корнями с этого г..но мобиля, как не тойота то понтов как ,,царька" дорог
 
 

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