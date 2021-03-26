В Актау оштрафовали водителей за использование полицейских «мигалок»

Полицейские задержали водителей двух Toyota Land Cruiser Prado, которые установили запрещённые к использованию в повседневной жизни приборы на свои машины 25 марта около 21:00 в 26 микрорайоне.- Сотрудники батальона патрульной полиции при патрулировании заметили автомашины со стробоскопами и громкоговорящими устройствами, которые были сняты на месте, а автомашины выдворены на штрафную стоянку. В этот вечер молодые люди привели в дом невесту и хотели сделать это событие запоминающимся. С 20-летними водителями была проведена беседа, разъяснена противозаконность этих действий, и их привлекли к административной ответственности за нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. Одному водителю придётся выплатить штраф в размере 43 755 тенге. Второму - 72 925 тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.