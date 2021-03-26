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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:23

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Житель села Жетыбай развивает традиции охоты с беркутами

В селе Жетыбай живёт мужчина, занимающийся охотой с ловчими птицами. Своему искусству Даулет Мукашев учился у одного из первых в Мангистау беркутчи. Об этом сообщил Дуйсенбай Атагараев, начальник управления культуры, физической культуры и спорта Каракиянского района.

Фото пресс-службы акима Каракиянского района
Своим ремеслом Даулет Мукашев занимается несколько лет.

- Искусству «смелых» я научился у Мереке Утегалиулы. В нашем регионе он считается одним из первых беркутчи. Специально ездил к нему на встречу в село Тущыбек. Просил советы и тонкости птицеводства. У него в этой области огромный опыт. Я думаю, у нас есть всё, чтобы сохранить и развить богатое наследие наших предков, в том числе традиции птицеводства, – рассказал Даулет Мукашев.

Житель села Жетыбай развивает традиции охоты с беркутами



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