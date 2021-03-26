Житель села Жетыбай развивает традиции охоты с беркутами

Своим ремеслом Даулет Мукашев занимается несколько лет.- Искусству «смелых» я научился у Мереке Утегалиулы. В нашем регионе он считается одним из первых беркутчи. Специально ездил к нему на встречу в село Тущыбек. Просил советы и тонкости птицеводства. У него в этой области огромный опыт. Я думаю, у нас есть всё, чтобы сохранить и развить богатое наследие наших предков, в том числе традиции птицеводства, – рассказал Даулет Мукашев.