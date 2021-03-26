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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 87

За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

Подробности возгораний рассказала Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (ДЧС).

Фото Рукии Сычевой
По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 12 по 18 марта, подразделения ведомства выезжали по тревоге 33 раза, в том числе пять раз - на пожары, на случаи горения - 25 раз, на проведение аварийно-спасательных работ – три выезда.

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий.

Один из пожаров произошёл 13 марта в 04:04 в Жанаозене. Там во дворе дома произошло горение гаража вместе с автомобилем «Toyota Land Cruser 100». Сгорело 70 квадратных метров из 150-ти. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

За неделю в Мангистау произошло пять пожаров


В понедельник, 15 марта, в 12:28 в одном из микрорайонов Жанаозена произошло горение кухни в трёхкомнатной времянке. Площадь горения составила 12 квадратных метров. Общая площадь - 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

За неделю в Мангистау произошло пять пожаров


На следующий день, 16 марта, в 01:56 в Актау сгорело 21 торговое место с продовольственными товарами на рынке «Волна». Площадь горения составила 400 квадратных метров. Общая площадь - 1300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

За неделю в Мангистау произошло пять пожаров


Также 16 марта в 15:25 в селе Сайын Шапагатов во дворе жилого дома произошло горение крыши, бытовых товаров, окна и двери в котельной. Площадь горения составила три квадратных метра. Пострадавших нет.

За неделю в Мангистау произошло пять пожаров


А 18 марта в 08:53 в поселке Шетпе во дворе дома произошло горение передней части и моторного отсека автомобиля «AUDI», 1994 года выпуска. Пострадавших нет.

За неделю в Мангистау произошло пять пожаров


Кроме того, 12 марта в 19:05 в Актау в одной из квартир 62 дома в 12 микрорайоне находилась шестилетняя девочка, которая не могла самостоятельно открыть дверь. С помощью лестницы спасатели проникли в квартиру и открыли дверь родителям.

Похожий случай произошёл 16 марта в 54 доме 15 микрорайоне, где в 23:07 в одной из квартир спасатели обнаружили 74-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно открыть дверь. Её передали врачам скорой помощи.



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