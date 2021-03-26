«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.36 KZT
  • €1 = 499.9 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 260

Жителя Актау оштрафовали за пропаганду религиозного экстремизма

Житель Актау привлечён к административной ответственности за пропаганду религиозного экстремизма. По решению суда он должен заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
По информации полицейских, 33-летний житель Актау в одной из социальной сети публикован информацию религиозного характера.

- Управлением по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что приверженец деструктивных религиозных течений в социальной сети "ВКонтакте" пропагандировал религиозный экстремизм. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена, он привлечён к административной ответственности по статье - "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан запрещённой религиозной продукции". По решению суда он оштрафован на 53 340 тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика