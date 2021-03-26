Жителя Актау оштрафовали за пропаганду религиозного экстремизма

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

По информации полицейских, 33-летний житель Актау в одной из социальной сети публикован информацию религиозного характера.



- Управлением по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что приверженец деструктивных религиозных течений в социальной сети "ВКонтакте" пропагандировал религиозный экстремизм. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена, он привлечён к административной ответственности по статье - "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан запрещённой религиозной продукции". По решению суда он оштрафован на 53 340 тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.