Чиновника Актау осудили за незаконное получение денег за выдачу разрешительных документов

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По материалам дела, на чиновника возбудили уголовное дело в 2020 году.



- Системный характер носят и факты выдачи разрешительных документов за взятки без соответствующей проверки продовольствия, скота и беспрепятственное проведение лабораторных исследований. Так, приговором Актауского городского суда руководитель ГУ «Актауская городская инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» осужден к штрафу в размере 2 миллионов 450 тысяч тенге, - сообщили в ведомстве.



Этим же приговором за неоднократную дачу взяток осужден директор ТОО «North Services» к штрафу в сумме 1,4 миллиона тенге.



- Он подозревался в получении взяток от субъектов предпринимательства на системной основе за ускоренную выдачу ветеринарного сертификата, злоупотреблении должностными полномочиями (оплата за оказание услуг по дезинфекции, которые фактически не выполнялись) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (пункту 4 части 3 статьи 366 (Получение взятки) и части 1 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями), а также части 1 статьи 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса РК, - сообщили в антикоррупционной службе Мангистауской области.