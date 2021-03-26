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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 199

Чиновника Актау осудили за незаконное получение денег за выдачу разрешительных документов

Руководитель ГУ «Актауская городская инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» оштрафован почти на 2,5 миллиона тенге за незаконное получение денег за выдачу разрешительных документов без соответствующей проверки продовольствия. Об этом сообщили в антикоррупционной службе.

Фото из открытых источников
По материалам дела, на чиновника возбудили уголовное дело в 2020 году.

- Системный характер носят и факты выдачи разрешительных документов за взятки без соответствующей проверки продовольствия, скота и беспрепятственное проведение лабораторных исследований. Так, приговором Актауского городского суда руководитель ГУ «Актауская городская инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» осужден к штрафу в размере 2 миллионов 450 тысяч тенге, - сообщили в ведомстве.

Этим же приговором за неоднократную дачу взяток осужден директор ТОО «North Services» к штрафу в сумме 1,4 миллиона тенге.

- Он подозревался в получении взяток от субъектов предпринимательства на системной основе за ускоренную выдачу ветеринарного сертификата, злоупотреблении должностными полномочиями (оплата за оказание услуг по дезинфекции, которые фактически не выполнялись) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (пункту 4 части 3 статьи 366 (Получение взятки) и части 1 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями), а также части 1 статьи 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса РК, - сообщили в антикоррупционной службе Мангистауской области.



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