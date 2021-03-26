Антикоррупционная служба Мангистау «почистила» ряды чиновников

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За два месяца этого года антикоррупционной службой в госорганы внесено 155 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона. По результатам рассмотрения к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 87 лиц (выговор получили 39 человек, предупреждение о неполном служебном соответствии – 15, строгий выговор – 13, увольнение и замечание – по семь, освобождение от занимаемой должности и понижение в должности – по два, к административной ответственности привлечены двое).



- За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчинёнными к дисциплинарной ответственности привлечены 59 руководителей различного звена (выговор – 30, строгий выговор – 10, предупреждение о неполном служебном соответствии – семь, замечание – шесть, увольнение – трое, понижение в должности – двое, освобождение от занимаемой должности – один). По представлению антикоррупционной службы по Мангистауской области в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса приказом руководителя Жанаозенского городского отдела образования директор детского сада №7 «Ер Төстік» привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, - сообщили в антикоррупционной службе Мангистау.