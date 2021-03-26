В Бейнеуский район доставили 1000 доз вакцины «Спутник V»

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района

По словам, врача, в первый день вакцинировано 15 сотрудников центральной районной больницы.



- К прививкам допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической вакцинации. Пациент проходит первый врачебный осмотр. Полчаса после прививки находится под наблюдением врача. В больнице выделен специальный кабинет для вакцинации. Утверждены ответственные врачи. Сегодня все привитые чувствуют себя хорошо. Отрицательного эффекта не наблюдалось. Через 21 день врачи введут привившимся второй компонент, – рассказала Эльмира Баяхметова, заместитель главного врача ЦРБ Бейнеу.