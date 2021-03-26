«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.28 KZT
  • €1 = 500.27 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 334

В Бейнеуский район доставили 1000 доз вакцины «Спутник V»

В центральную районную больницу (ЦРБ) Бейнеуского района было доставлено 1000 доз вакцины "Спутник V". Планируется прививать до 60 человек в день. Об этом сообщила Эльмира Баяхметова, заместитель главного врача ЦРБ.

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района
По словам, врача, в первый день вакцинировано 15 сотрудников центральной районной больницы.

- К прививкам допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической вакцинации. Пациент проходит первый врачебный осмотр. Полчаса после прививки находится под наблюдением врача. В больнице выделен специальный кабинет для вакцинации. Утверждены ответственные врачи. Сегодня все привитые чувствуют себя хорошо. Отрицательного эффекта не наблюдалось. Через 21 день врачи введут привившимся второй компонент, – рассказала Эльмира Баяхметова, заместитель главного врача ЦРБ Бейнеу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sergei 66 (Посетители) Сегодня, 19:17
У нас сегодня начали записывать на вакцинацию. Добровольцев.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика