В Мангистау создано 41 объединение собственников имущества

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По данным специалиста, 7 января 2020 года в Закон «О жилищных отношениях Республики Казахстан» были внесены изменения, и началась работа по созданию ОСИ. Согласно закону, такие виды управления, как потребительские кооперативы, квартирные кооперативы, прекратят свою деятельность и с 1 июля 2022 года будут полностью переданы вновь образованному объединению собственников или товариществам.



- ОСИ работает по принципу «один дом - одно объединение - один счёт». Жители сами управляют общими сбережениями и вместе решают проблемы по поддержанию дома. Переход от КСК к ОСИ начался в трудное время из-за пандемии. Санитарно-эпидемиологическая ситуация ограничила возможности владельцев проводить личные встречи. Однако разъяснительная работа с населением не затягивается, она проводится в соответствии с требованиями карантина, - сказал Нурадин Кушербаев.



Председатель Ассоциации юридических лиц «Ассоциация Камкор» Тлеп Баймагамбетов отметил, что, несмотря на то, что вопрос поднимается давно, со стороны населения наблюдается безразличие.



- Жителям важно понимать, что им необходимо создать ОСИ или товарищество домовладельцев, чтобы обеспечить прозрачность получения и расходования средств. Люди ждут июля 2022 года. Однако в это время КСК перестанут работать, и жильцам придётся самим позаботиться о своём имуществе. В Актау наряду с новыми домами есть старые, построенные более 50 лет назад. Уход за ними обходится дороже. Следовательно, в соответствии с законом, собственники такого жилья могут создавать ОСИ по две трети каждого дома и координировать средства, если у них один фундамент или система трубопроводов, - сказал Тлеп Баймагамбетов.