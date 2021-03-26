В Жанаозене в результате аварии перевернулся автомобиль

Авария произошла 24 марта.- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:06 с сообщением о том, что в микрорайоне «Арай-2» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины Toyota Hilux проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Lexus. Пострадавших нет. На водителя автомашины Toyota Hilux составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.