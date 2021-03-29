Единый день приема граждан проведут полицейские в Мангистау

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Встреча с руководством полиции Мангистауской области состоится 30 марта.



- Сегодня, 29 марта, ведется запись желающих обратиться к начальнику департамента полиции или руководителям всех городских и районных отделов полиции. Записавшимся будет отправлена ссылка на интернет-платформу «ZOOM». Встреча состоится 30 марта и будет длиться с 10.00 до 18.00 часов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



Запись на прием проводится по телефонам: 8 (7292) 47-50-11, 47-51-42, 47-51-43, 47-51-33 и WhatsApp: +7 775 171 68 19.