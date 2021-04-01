Въезд на Бозжыру стал платным

Фото Азамата Сарсенбаева

О платном въезде на территорию Бозжыры сообщил блогер Азамат Сарсенбаев 29 марта.



- В 18 километрах от Бозжыры одиноко стоит будка егерей. Двое молодых парней на казённом «УАЗ Патриот» встречают каждую машину и требуют оплатить 291 тенге в пользу государства за проезд на территорию Жабайушканского заказника. Наличными оплачивать нельзя, через мобильный невозможно, поскольку интернета нет. В итоге договорились, что заплачу через банковское приложение, когда вернусь домой. Уехал от егерей на честном слове, – рассказал Азамат Сарсенбаев.



По словам Наурыза Анесова, взимать плату за проезд на территорию заказника начали с 1 марта согласно указу областного маслихата.



- За посещение сора Тусбаир, заказников Жабайушкан, Кызылсай, Тасорпа и других туристических маршрутов нужно заплатить 291 тенге, 10 процентов от месячного расчетного показателя (МРП). Оплатить можно через любое банковское приложение. Пока что не все посетители в курсе, мы пока предупреждаем их, - добавил Наурыз Анесов.



Наурыз Анесов добавил, что оплату за посещение вышеуказанных природных зон нужно производить заранее.



- После этого посетителям нужно будет отправить на номер WhatsApp мне скриншот или распечатанный чек произведенной операции по оплате, после чего я его направлю егерям на территории. Егеря также будут проверять наличие скриншота или распечатанного чека о произведённой оплате, - отметил Наурыз Анесов.



Номер телефона WhatsApp: 8 (775) 659-89-59.



Как оплатить посещение туристических маршрутов (на примере приложения Kaspi.kz):



1. В разделе «Платежи» выбрать раздел «Госуслуги, штрафы и налоги»;

2. В графе «Налоги» отметить «Налог для физических лиц»;

3. В списке регионов выбрать Мангистаускую область;

4. В разделе «Тип платежа» отметить КБК 107110 – «Прочие налоговые поступления в МБ»;

5. В графе «Выберите УГД» выбрать «РГУ «УГД по Каракиянскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК»;

6. Заполнить ФИО, ИИН, цель платежа и сумму – 291 тенге.