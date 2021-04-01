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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

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Въезд на Бозжыру стал платным

Перед визитом в урочище Бозжыра, а также на сор Тусбаир, в заказники Кызылсай и Тасорпа теперь нужно заплатить взнос в размере 291 тенге. Об этом сообщил Наурыз Анесов, инженер туризма и рекреации коммунального государственного учреждения «Государственный региональный природный парк «Кызылсай».

Фото Азамата Сарсенбаева
О платном въезде на территорию Бозжыры сообщил блогер Азамат Сарсенбаев 29 марта.

- В 18 километрах от Бозжыры одиноко стоит будка егерей. Двое молодых парней на казённом «УАЗ Патриот» встречают каждую машину и требуют оплатить 291 тенге в пользу государства за проезд на территорию Жабайушканского заказника. Наличными оплачивать нельзя, через мобильный невозможно, поскольку интернета нет. В итоге договорились, что заплачу через банковское приложение, когда вернусь домой. Уехал от егерей на честном слове, – рассказал Азамат Сарсенбаев.

По словам Наурыза Анесова, взимать плату за проезд на территорию заказника начали с 1 марта согласно указу областного маслихата.

- За посещение сора Тусбаир, заказников Жабайушкан, Кызылсай, Тасорпа и других туристических маршрутов нужно заплатить 291 тенге, 10 процентов от месячного расчетного показателя (МРП). Оплатить можно через любое банковское приложение. Пока что не все посетители в курсе, мы пока предупреждаем их, - добавил Наурыз Анесов.

Наурыз Анесов добавил, что оплату за посещение вышеуказанных природных зон нужно производить заранее.

- После этого посетителям нужно будет отправить на номер WhatsApp мне скриншот или распечатанный чек произведенной операции по оплате, после чего я его направлю егерям на территории. Егеря также будут проверять наличие скриншота или распечатанного чека о произведённой оплате, - отметил Наурыз Анесов.

Номер телефона WhatsApp: 8 (775) 659-89-59.

Как оплатить посещение туристических маршрутов (на примере приложения Kaspi.kz):

1. В разделе «Платежи» выбрать раздел «Госуслуги, штрафы и налоги»;
2. В графе «Налоги» отметить «Налог для физических лиц»;
3. В списке регионов выбрать Мангистаускую область;
4. В разделе «Тип платежа» отметить КБК 107110 – «Прочие налоговые поступления в МБ»;
5. В графе «Выберите УГД» выбрать «РГУ «УГД по Каракиянскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК»;
6. Заполнить ФИО, ИИН, цель платежа и сумму – 291 тенге.



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