Создать службу по спасению Каспия от нефтяных загрязнений предложил сенатор

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Как передает телеканал КТК, в 2020 году через воды Каспийского моря было транспортировано более двух миллионов тонн нефти. В ближайшие годы судоходная логистика, по подсчетам специалистов, будет увеличена вдвое, что может негативно сказаться на состоянии Каспия.
- Фиксировать проблемные участки и очищать воду от нефтяных пятен некому уже сейчас. При этом в России, Азербайджане и Туркменистане морские спасательные службы уже созданы и работают. В казахстанский отряд необходимо включить только квалифицированных специалистов и снабдить всех необходимой экипировкой и техникой потому, что для предотвращения увеличения площади загрязнения морской поверхности и удаления нефтяных пятен требуются большие организационные, технические и технологические усилия. К сожалению, на сегодняшний день в республике отсутствует подразделение, аттестованное в установленном порядке, оснащенное специальной техникой и материалами, имеющее достаточное количество квалифицированных и опытных специалистов, спасателей, – рассказал Суиндик Алдашев, депутат Сената Парламента РК.
- Фиксировать проблемные участки и очищать воду от нефтяных пятен некому уже сейчас. При этом в России, Азербайджане и Туркменистане морские спасательные службы уже созданы и работают. В казахстанский отряд необходимо включить только квалифицированных специалистов и снабдить всех необходимой экипировкой и техникой потому, что для предотвращения увеличения площади загрязнения морской поверхности и удаления нефтяных пятен требуются большие организационные, технические и технологические усилия. К сожалению, на сегодняшний день в республике отсутствует подразделение, аттестованное в установленном порядке, оснащенное специальной техникой и материалами, имеющее достаточное количество квалифицированных и опытных специалистов, спасателей, – рассказал Суиндик Алдашев, депутат Сената Парламента РК.