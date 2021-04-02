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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 805

Создать службу по спасению Каспия от нефтяных загрязнений предложил сенатор

Сенаторы обеспокоены состоянием Каспийского моря. Для улучшения ситуации необходимо создать специальную службу. Об этом сообщил Суиндык Алдашев, депутат Сената Парламента РК.

фото из открытых источников
Как передает телеканал КТК, в 2020 году через воды Каспийского моря было транспортировано более двух миллионов тонн нефти. В ближайшие годы судоходная логистика, по подсчетам специалистов, будет увеличена вдвое, что может негативно сказаться на состоянии Каспия.

- Фиксировать проблемные участки и очищать воду от нефтяных пятен некому уже сейчас. При этом в России, Азербайджане и Туркменистане морские спасательные службы уже созданы и работают. В казахстанский отряд необходимо включить только квалифицированных специалистов и снабдить всех необходимой экипировкой и техникой потому, что для предотвращения увеличения площади загрязнения морской поверхности и удаления нефтяных пятен требуются большие организационные, технические и технологические усилия. К сожалению, на сегодняшний день в республике отсутствует подразделение, аттестованное в установленном порядке, оснащенное специальной техникой и материалами, имеющее достаточное количество квалифицированных и опытных специалистов, спасателей, – рассказал Суиндик Алдашев, депутат Сената Парламента РК.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • elek
 GuF (Посетители) Сегодня, 10:36
Цитата: Pinochet
где наши гребаные экологи?

Они *** ложили на экологию,давно уже ни чего святого не осталось,все и всё и вся уже продались за копейку
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • NASA
  • GuF
  • elek
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:00
чето как то перепрыгнул сенатор пару важных моментов.
а где ваше любимое "создать рабочую группу"? а где "провести мониторинг"?
забыли что ли? lol

а по сути, давно пора решать этот вопрос. где наши гребаные экологи?
 
 

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