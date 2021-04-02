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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 1464

У Актауского ВУЗа отозвали свидетельство об аккредитации

Актауский гуманитарно-технический университет оказался в списке учебных заведений, который лишили лицензии. По Закону «Об образовании», без лицензии и аккредитации учебное заведение не может выдавать дипломы. Об этом сообщает издание baigenews.kz со сслыкой на пресс-службу Министерства образования и науки страны.

фото из открытых источников
Как передает baigenews.kz со сслыкой на пресс-службу Министерства образования и науки, казахстанские аккредитационные агентства отозвали свидетельства об аккредитации Центрально-Азиатского университета, Актауского гуманитарно-технического университета (ранее – Казахстанский морской университет) и Университета «Астана».

- Наша организация занимается аккредитацией учебных заведений, то есть мы проверяем соответствие образовательных программ стандартам качества. Данные учебные заведения воспрепятствовали проведению постаккредитационного мониторинга, не допустив наших экспертов в свои здания. В связи с этим мы приняли решение об отзыве аккредитации, – отметил директор НУ «Независимый Казахстанский центр аккредитации» Бегалы Халмуратов.

В Министерстве образования и науки РК напомнили, что ранее эти же вузы также препятствовали проведению плановых проверок министерства, о которых знали заранее. Судебные разбирательства продолжаются уже полтора года.



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Комментарии ( 1 )

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:29
Данные учебные заведения воспрепятствовали проведению постаккредитационного мониторинга, не допустив наших экспертов в свои здания.

мы типа тоже риксос lol
 
 

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