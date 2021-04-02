У Актауского ВУЗа отозвали свидетельство об аккредитации

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Как передает baigenews.kz со сслыкой на пресс-службу Министерства образования и науки, казахстанские аккредитационные агентства отозвали свидетельства об аккредитации Центрально-Азиатского университета, Актауского гуманитарно-технического университета (ранее – Казахстанский морской университет) и Университета «Астана».
- Наша организация занимается аккредитацией учебных заведений, то есть мы проверяем соответствие образовательных программ стандартам качества. Данные учебные заведения воспрепятствовали проведению постаккредитационного мониторинга, не допустив наших экспертов в свои здания. В связи с этим мы приняли решение об отзыве аккредитации, – отметил директор НУ «Независимый Казахстанский центр аккредитации» Бегалы Халмуратов.
В Министерстве образования и науки РК напомнили, что ранее эти же вузы также препятствовали проведению плановых проверок министерства, о которых знали заранее. Судебные разбирательства продолжаются уже полтора года.
- Наша организация занимается аккредитацией учебных заведений, то есть мы проверяем соответствие образовательных программ стандартам качества. Данные учебные заведения воспрепятствовали проведению постаккредитационного мониторинга, не допустив наших экспертов в свои здания. В связи с этим мы приняли решение об отзыве аккредитации, – отметил директор НУ «Независимый Казахстанский центр аккредитации» Бегалы Халмуратов.
В Министерстве образования и науки РК напомнили, что ранее эти же вузы также препятствовали проведению плановых проверок министерства, о которых знали заранее. Судебные разбирательства продолжаются уже полтора года.