Видео с бегающими по улице тараканами прокомментировали в ЖЭКе 5 микрорайона Актау

фото из открытых источников
По словам работников обслуживающей 5 микрорайон организации «Шанс», они направят специалистов, чтобы проверить наличие тараканов на улице.
- Вообще тараканы выползают из подвалов чаще всего после дезинсекции, но в этом году мы ее еще не проводили. Сейчас ждем график. Обычно она проводится в апреле-мае, – рассказали в обслуживающей организации «Шанс».
Напомним, видео с бегающими возле 28 дома тараканами опубликовано в рубрике «Народные новости». На видео житель Актау задается вопросом: «Почему за этим никто не смотрит? Тараканы прям кучками на улице валяются - по стене, на полу, возле канализации, везде бегают».
- Вообще тараканы выползают из подвалов чаще всего после дезинсекции, но в этом году мы ее еще не проводили. Сейчас ждем график. Обычно она проводится в апреле-мае, – рассказали в обслуживающей организации «Шанс».
Напомним, видео с бегающими возле 28 дома тараканами опубликовано в рубрике «Народные новости». На видео житель Актау задается вопросом: «Почему за этим никто не смотрит? Тараканы прям кучками на улице валяются - по стене, на полу, возле канализации, везде бегают».
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