Проезд в лифтах Актау подорожает

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Стоимость проезда увеличится на три тенге.



- Цена новой смарт-карты - 1800 тенге. Цена включает в себе 100 поездок и 500 тенге стоимость самой карты. Если карта уже имеется, то пополнение будет стоить 1300 тенге. Пополнить карту можно в офисах компании. Карточки старого образца за 1000 тенге можно пополнить онлайн. Если раньше стоимость одного подъема или спуска в лифте стоила 10 тенге, то теперь будет стоить 13 тенге. Повышение цен - мера вынужденная. Разница будет направлена на повышение заработной платы работникам предприятия, – сообщили в ТОО «Актауские городские лифты».