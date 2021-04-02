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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 1034

Проезд в лифтах Актау подорожает

Платить по новому тарифу жителям многоэтажных домов придется с 1 мая. Об этом сообщили в ТОО «Актауские городские лифты».

фото из открытых источников
Стоимость проезда увеличится на три тенге.

- Цена новой смарт-карты - 1800 тенге. Цена включает в себе 100 поездок и 500 тенге стоимость самой карты. Если карта уже имеется, то пополнение будет стоить 1300 тенге. Пополнить карту можно в офисах компании. Карточки старого образца за 1000 тенге можно пополнить онлайн. Если раньше стоимость одного подъема или спуска в лифте стоила 10 тенге, то теперь будет стоить 13 тенге. Повышение цен - мера вынужденная. Разница будет направлена на повышение заработной платы работникам предприятия, – сообщили в ТОО «Актауские городские лифты».



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Комментарии ( 1 )

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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:12
Платить за проезд в лифте это абсурд! Нигде такого не видел. Позор одним словом. У приезжих гостей это вызывает шок.
 
 

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