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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 3393

В Актау произошел рекордный скачок цен на жилье

С начала программы по снятию пенсионных накоплений самая высокая стоимость на жилье зафиксирована в Актау. Об этом сообщает Кrisha.kz

фото из открытых источников
По данным портала Krisha.kz, цены на вторичное жилье в стране выросли почти на шесть процентов, в некоторых регионах квадратные метры подорожали сразу на 28 процентов. Рекордный скачок цен на жилье произошел в Актау. Относительно января индекс стоимости вырос на 27,7 процента и составил 245 120 тенге за квадратный метр.

Также в тройке городов с наиболее подорожавшим жильем оказались Уральск (+10,6 процента – 252 980 тенге за квадратный метр) и Атырау (+10 процентов, 311 360 тенге за квадратный метр).

Все три города лидируют по использованию пенсионных накоплений на жилье.

Меньше всего цены на квадратный метр повысились в Кокшетау. Здесь индекс роста всего 2,3 процента (269 580 тенге за квадратный метр). Среди городов республиканского значения лидирует Алматы. Относительно января квадратный метр здесь подорожал на 4,4 процента. Средняя стоимость его в марте - 488 800 тенге.

Наиболее стабильные цены в Петропавловске (+1,4 процента), Таразе (+1,4 процента), Нур-Султане (+1,3 процента), Шымкенте (+1,3 процента) и Кокшетау (+0,3 процента).



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Комментарии ( 4 )

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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 17:09
Они похоже не опустятся уже?
 
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Қасым (Посетители) Сегодня, 17:00
Интересно что дальше будет?
 
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  • shurik_kz11
  • крякозя́бр
 132131212 (Посетители) Сегодня, 16:26
Ingul,
Продукты и до этого дорожали, но скачок именно после пенсионнки появилось, продавцы жилья, все как один, захотели урвать кусок по больше, потому что наконец, у людей появилось возможность купить жилье, но не тут то было
 
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  • non_alcoholic
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:53
Да дело совсем не в появлении возможности снятия пенсионных накоплений.
Подорожало ВСЕ, особенно продукты питания.
 
 

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