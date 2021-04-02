В Актау произошел рекордный скачок цен на жилье

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По данным портала Krisha.kz, цены на вторичное жилье в стране выросли почти на шесть процентов, в некоторых регионах квадратные метры подорожали сразу на 28 процентов. Рекордный скачок цен на жилье произошел в Актау. Относительно января индекс стоимости вырос на 27,7 процента и составил 245 120 тенге за квадратный метр.
Также в тройке городов с наиболее подорожавшим жильем оказались Уральск (+10,6 процента – 252 980 тенге за квадратный метр) и Атырау (+10 процентов, 311 360 тенге за квадратный метр).
Все три города лидируют по использованию пенсионных накоплений на жилье.
Меньше всего цены на квадратный метр повысились в Кокшетау. Здесь индекс роста всего 2,3 процента (269 580 тенге за квадратный метр). Среди городов республиканского значения лидирует Алматы. Относительно января квадратный метр здесь подорожал на 4,4 процента. Средняя стоимость его в марте - 488 800 тенге.
Наиболее стабильные цены в Петропавловске (+1,4 процента), Таразе (+1,4 процента), Нур-Султане (+1,3 процента), Шымкенте (+1,3 процента) и Кокшетау (+0,3 процента).
Также в тройке городов с наиболее подорожавшим жильем оказались Уральск (+10,6 процента – 252 980 тенге за квадратный метр) и Атырау (+10 процентов, 311 360 тенге за квадратный метр).
Все три города лидируют по использованию пенсионных накоплений на жилье.
Меньше всего цены на квадратный метр повысились в Кокшетау. Здесь индекс роста всего 2,3 процента (269 580 тенге за квадратный метр). Среди городов республиканского значения лидирует Алматы. Относительно января квадратный метр здесь подорожал на 4,4 процента. Средняя стоимость его в марте - 488 800 тенге.
Наиболее стабильные цены в Петропавловске (+1,4 процента), Таразе (+1,4 процента), Нур-Султане (+1,3 процента), Шымкенте (+1,3 процента) и Кокшетау (+0,3 процента).