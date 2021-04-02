Незаменимый таксист живет в селе Шебир Мангистауской области

А. Жанбуршиев. Фото пресс-службы акимата Мангистауского района

За рулем автомобиля Аскар Жанбуршиев уже тридцать лет.



- Впервые я начал перевозить пассажиров на автобусе «КАВЗ». После возил нефтяников на месторождения, а последние несколько лет занимаюсь транспортировкой односельчан в Актау. Недавно дети подарили мне современный микроавтобус «Газель». Честно говоря, я был счастлив получить такую машину для самореализации в любимой профессии. Оглядываясь назад, я могу сказать, что за всю мою долгую карьеру у меня не было несчастных случаев или других происшествий. После выхода на пенсию я оставлю это дело своему сыну, - сказал Аскар Жанбуршиев.



Аскар Жанбуршиев награжден значком «Почетный автомобилист» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан за многолетнюю безупречную службу. Неоднократно получал благодарственные письма от акимов районов и сел.