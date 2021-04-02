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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:55

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В ТОО «МАЭК-Казатомпром» учились тушить пожар

Пожарно-тактическое учение прошло на теплоэлектростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром». Цель учения - приобретение навыков четких и быстрых действий по ликвидации возможных пожаров и аварий. Об этом сообщили в ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента чрезвычайных ситуаций по Мангистауской области».

Фото пресс-службы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента ЧС
По легенде, возгорание произошло в турбинном отделении площадью 9 180 квадратных метров. Основная опасность заключалась в возгорании турбинного масла, водорода, используемого в генераторе при выходе его в помещение, и возгорание кабелей питания насосов в результате короткого замыкания.

- По прибытии пожарных расчётов негосударственной противопожарной службы ТОО «МАЭК-Казатомпром» и государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области» были развернуты силы и средства подразделений, созданы два участка на пожаре, поданы два лафетных ствола через АЛ-30 и АКП-54 для защиты кровли здания. В учениях были задействованы 13 единиц техники и 100 человек. Благодаря слаженному взаимодействию службы пожаротушения и персонала ТЭС условный пожар был локализован и ликвидирован, - сообщили в ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента ЧС Мангистауской области».




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