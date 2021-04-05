Аэропорт Актау оцепили: Очевидцы сообщают о подозрительном пакете и о задержанных в самолете пассажирах

Сегодня, 5 апреля, очевидцы сообщили об оцеплении полицией территории аэропорта Актау.Посетителей аэропорта эвакуировали.Очевидцы рассказали, что якобы поступило сообщение о подозрительном предмете.Другие очевидцы сообщили еще о другой версии эвакуации посетителей аэропорта.- На прибывшем из Шымкента самолете авиакомпании FlyArystan обнаружен ковид-больной. Самолет поставили на дальнюю стоянку и уже почти час не выпускают пассажиров. Ждут СЭС и другие службы. Пассажиры крайне возмущены, - рассказал наш источник.Все компетентные службы не комментаруют ситуацию. Редакция ожидает разъяснеий от ДП Мангистауской области.Наша справка: FlyArystan - бюджетная авиакомпания Казахстана, дочернее предприятие национального перевозчика Air Astana.Видео предоставили участники событий.