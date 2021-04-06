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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 588

В Мангистауской области отмечается рост случаев ВИЧ-инфекции

С начала года в Мангистау зарегистрировано 13 новых случаев ВИЧ-инфекции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается увеличение числа инфицированных на четыре факта. Об этом сообщила Айасем Есенжолова, врач эпидемиолог отдела профилактики и эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией областного центра СПИД.

здание центра. Фото из архива Lada.kz
Среди инфицированных 10 казахстанцев и три иностранных гражданина. ВИЧ-инфекция, со слов Айасем Есенжоловой, зарегистрирована во всех городах и районах области.

- Сегодня в нашем обществе сложилось отношение непринятия людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Окружающие считают, что ВИЧ-инфекция встречается у людей, употребляющих инъекционные наркотики и оказывающих сексуальные услуги. На самом деле это не так. В наши дни ВИЧ-инфекция чаще поражает благополучные слои населения, в особенности молодых людей. Чаще подвержены ВИЧ-инфекции люди в возрасте 20-49 лет, они составляют 80 процентов из всех выявленных, - рассказала врач-эпидемиолог.

ВИЧ-инфекция выявляется у мужчин в три раза чаще, чем у женщин.

- Если мы раньше выявляли ВИЧ-инфекцию среди социально неустроенных людей и не работающих, то на сегодняшний день 50 процентов составляют работающие, социально устроенные люди. Распространение ВИЧ-инфекции вышло на общее здоровое население, основным путем передачи остается половой путь передачи, - прокомментировала врач-эпидемиолог.

Для обследования можно обращаться в поликлинику по месту жительства или по адресу: г.Актау, 3 мкр., дом 170, областной центр по профилактике и борьбе со СПИД. Телефон доверия: 50-40-49. Сайт центра: www.antispid.kz.



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