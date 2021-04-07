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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 459

Привиты 4815 человек: В Мангистау работают 17 пунктов

Вакцинироваться можно бесплатно в любом из 17 прививочных пунктов в регионе, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Количество привитых граждан составило 4815 человек.

Прививку в любом из 17 прививочных пунктов может сделать любой житель вне зависимости от района, в котором он проживает. Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом. Процедура является бесплатной.

В этот вторник, 6 апреля, І компонентом вакцины «Sputnik-V» привиты 715 человек. В частности, в медицинской клинике «Нейрон» - 100, в здании АНК - 15, Мунайлинской ЦРБ - 65, Тупкараганской ЦРБ - 45, Мангистауской ЦРБ - 25, Бейнеуской ЦРБ - 80, Актауской городской поликлинике №1 - 220, Актауской городской поликлинике №2 - 75, медицинской клинике «Медикер плюс» - 15, медицинской клинике «Ясин» - 55 человек, Жетыбайской сельской больнице - 10, медицинской клинике «Сенім» - 10.

С начала вакцинации в области сделали прививки 4815 человек. Осталось вакцин на 4480 доз.

ІI компонентом вакцины привиты 45 человек. В медицинской клинике «Нейрон» - 30, Мунайлинской ЦРБ - 10, Актауской городской поликлинике №2 - пять. Общее количество привитых 837 человек, остаток вакцин 8460 доз.

По состоянию на 7 апреля по области функционируют 17 прививочных пунктов.



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