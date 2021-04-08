Экономисты и бухгалтеры Мангистауской областной больницы получали «ковидные» надбавки вместо медиков

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Уголовное дело, как сообщил Иманмагзум Шагирбаев, расследуется в отношении руководителей и сотрудников Мангистауской областной больницы по факту перечисления незаконных денежных надбавок, предусмотренных медицинским работникам, задействованным в противодействии эпидемии коронавирусной инфекции. Выплаты вместо медиков получали сотрудники бухгалтерии, экономического отдела и отдела кадров.



- Данные надбавки были перечислены административному персоналу в количестве 14 сотрудников, и размер их составляет свыше 30 миллионов тенге. К примеру, одному человеку было начислено 425 тысяч тенге, другому - 850 тысяч тенге, суммы начислялись разные каждому сотруднику. Это происходило в пик эпидемии – августе и сентябре прошлого года, - сообщил Иманмагзум Шагирбаев.



Вопрос привлечения к уголовной ответственности, как сообщил Иманмагзум Шагирбаев, будет решён после того, как завершится досудебное расследование. Пока же трое сотрудников получили выговоры.



- В ходе досудебного расследования установили нарушение закона со стороны сотрудников Мангистауской областной больницы. В рамках статьи 200 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан было внесено представление об устранении обстоятельств, приведших к нарушению данного закона. И в порядке статьи 200 уголовно-процессуального кодекса с участием представителей акимата области, управления здравоохранения, а также руководства департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области было рассмотрено представление и по его результатам виновные сотрудники областной больницы привлечены к дисциплинарной ответственности. Им объявили дисциплинарные наказания в виде выговора и строгого выговора, - добавил следователь.