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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:12

Просмотров: 3536

Экономисты и бухгалтеры Мангистауской областной больницы получали «ковидные» надбавки вместо медиков

Надбавки, которые предназначались медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, получали бухгалтеры, экономисты и работники отдела кадров. Больше 30 миллионов тенге были начислены незаконно. Об этом сообщил Иманмагзум Шагирбаев, следователь антикоррупционной службы по Мангистауской области.

Фото с сайта Liter.kz
Уголовное дело, как сообщил Иманмагзум Шагирбаев, расследуется в отношении руководителей и сотрудников Мангистауской областной больницы по факту перечисления незаконных денежных надбавок, предусмотренных медицинским работникам, задействованным в противодействии эпидемии коронавирусной инфекции. Выплаты вместо медиков получали сотрудники бухгалтерии, экономического отдела и отдела кадров.

- Данные надбавки были перечислены административному персоналу в количестве 14 сотрудников, и размер их составляет свыше 30 миллионов тенге. К примеру, одному человеку было начислено 425 тысяч тенге, другому - 850 тысяч тенге, суммы начислялись разные каждому сотруднику. Это происходило в пик эпидемии – августе и сентябре прошлого года, - сообщил Иманмагзум Шагирбаев.

Вопрос привлечения к уголовной ответственности, как сообщил Иманмагзум Шагирбаев, будет решён после того, как завершится досудебное расследование. Пока же трое сотрудников получили выговоры.

- В ходе досудебного расследования установили нарушение закона со стороны сотрудников Мангистауской областной больницы. В рамках статьи 200 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан было внесено представление об устранении обстоятельств, приведших к нарушению данного закона. И в порядке статьи 200 уголовно-процессуального кодекса с участием представителей акимата области, управления здравоохранения, а также руководства департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области было рассмотрено представление и по его результатам виновные сотрудники областной больницы привлечены к дисциплинарной ответственности. Им объявили дисциплинарные наказания в виде выговора и строгого выговора, - добавил следователь.



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Комментарии ( 14 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:41
Пипец вот это коррупция и кумовство, расписаны самым наглым образом, жаль что не "огласили список" счастливчиков между которыми были распилины 30 миллионов! Пускай возражают! Неужели так трудно?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 12:13
Теперь окончательно стало ясно, почему медработники уезжают из Казахстана. Им не выплатили даже то, что им положено было выплатить по закону. А рисковали и рискуют своим здоровьем и жизнями именно они. Недавно на exclusive.kz читал интервью казахстанского врача, который переехал в Германию. Там он сейчас зарабатывает 10 000 евро в месяц (5 миллионов тенге). И поток уезжающих медиков будет только увеличиваться из-за творящейся у нас несправедливости по отношению к ним.

Простота лучше воровства
 
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  • alesha
  • Pankration and MMA
  • Космос
 Казахстан (Посетители) Сегодня, 11:47
Сажать в тюрьму надо за воровство.... Как не стыдно этим людям получать эти деньги.... Общество деградирует, нет порядка.... А медики не защищены, как хотят так и кантуют и кидают.... Позор....

В 30-х годах за это расстрел
 
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  • alesha
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:21
Люди, что вы возмущаетесь.
Эти воры находятся в "красной" зоне: они постоянно боятся, что придет проверка и их схватят за одно место.
Поэтому и решили себя наградить. uhmylka
А то, что врачам не хватило - мелочь!
 
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 10:46
С этих начисленных незаконно денежных средств работникам бухгалтерии, отдела кадров, экономистам верхушка (руководство больницы) еще наверно "откат" себе забрал. Ничего без ведома руководства не делается, это с их подачи или с их молчаливого согласия делается.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 10:41
За хищение выговор! Наверное все с этого наварились , вот и замяли дело.
 
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 indignant (Посетители) Сегодня, 10:38
Мошенничество, незаконное обогащение.Чистая статья уголовная! Какой выговор?
 
-1
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 10:37
Какой ужас, до чего же докатилась страна!!
 
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 indignant (Посетители) Сегодня, 10:36
Почему не уливляют такие новости? Потому что так и ожидалось.
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 10:23
***, хапуги ненасытные, из за них мы потеряли много близких, когда мы кричали о помощи, они забивали карманы деньгами
 
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