Канализационная труба загорелась в одной из квартир Актау

Возгорание произошло 8 апреля в одном из домов 19 микрорайона.- В квартире появился запах гари. Сначала подумали, что кто-то из соседей жёг адраспан. Возгорание обнаружил один из жильцов в ванной комнате, заглянув в штробу. Мы вызвали пожарных, они все потушили и сказали, что причину возгорания теперь будут выяснять дознаватели, – сообщил житель дома №14/1 19 микрорайона Актау.