Высокие отношения: Влюблённых на крыше дома сняли на видео в Актау

Очевидцы выразили беспокойство тем, что находиться на крыше небезопасно.- Поведение некоторых влюбленных пар вызывает опасение. От края крыши всего пара метров, и двойная трагедия может произойти в любую минуту. И вообще, почему доступ на крышу доступен посторонним?, – возмущается жительница 8 микрорайона Актау.В обслуживающей дом организации сообщили, что доступ на крышу появился из-за того, что замок сломали неизвестные.- Мы проверяли доступ на крышу три дня назад. Все было закрыто, значит сломали, чтобы подняться. Мы же не можем каждый день проверять, – сообщил диспетчер в ТОО «РЭК».