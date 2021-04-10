Мангистау остается в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусом

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
9 апреля стало известно о попадании Мангистауской области в «желтую» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
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В «желтой» зоне: Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
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В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев отметил, что повторения жесткого карантина, как в прошлом году, не будет.
В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
⠀
В «желтой» зоне: Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
⠀
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев отметил, что повторения жесткого карантина, как в прошлом году, не будет.
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