Будет ли усиление карантина: Мангистау вошел в «желтую» зону по заболеваемости COVID-19

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По данным спикера, повторения жесткого карантина, как в прошлом году, не будет.



- Если наши граждане не будут соблюдать карантинные мероприятия, то не исключено, что регион войдет в красную зону. Поводом для увеличения уровня заражения коронавирусной инфекцией стали мартовские праздники, – сообщил Газиз Надуев, главный государственный санитарный врач Мангистауской области.



В «желтой» зоне оказались сразу пять регионов: Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Мангистауская области.