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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 484

Активисток оштрафовали за пикет в Актау

За нарушение порядка организации пикетирования привлекли к ответственности двух активисток, сообщили в специализированном административном суде Актау.

Кадр видео
По материалам дела, местные активистки Улболсын Турдиева и Шолпан Жанзакова 11 апреля участвовали в незаконном пикетировании во время карантинного режима. Они не получили разрешение уполномоченного органа об организации и проведении мероприятий.

Просьбы со стороны правоохранителей прекратить пикет они проигнорировали.

Также, как сообщили в административном суде, 17 июля 2020 года Улболсын Турдиева уже привлекалась к административной ответственности по части 6 статьи 488 Кодекса «Об административных правонарушениях» (Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством страны).

Постановлением суда от 12 апреля они признаны виновными по части 11 статьи 488 Кодекса «Об административных правонарушениях» (Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания). На них наложен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей, то есть 145 850 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу. Стороны в течение 10 суток могут подать апелляционную жалобу.

Напомним, двух активисток из Актау задержали сотрудники полиции за то, что они попытались провести одиночный пикет с требованием освободить политических заключённых согласно резолюции Европейского парламента.




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Комментарии ( 5 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 19:19
Цитата: Erlan84
а че на английском языке? это отчет для иностранных фондов?

А ты хотел что бы на латине или на китайском написали?!...
Дойдёт и до этого...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:08
Наиграно как то всё! crazy Не может наш прокурор появиться на митинге через 30 секунд. fuck
 
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  • arelav_74
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:59
а че на английском языке? это отчет для иностранных фондов?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Нурекен
  • 14679677
  • Дизель
  • alixah
 makovka (Посетители) Сегодня, 18:48
Это всё, что нужно знать о свободе слова в РК. Штраф за то, что разрешено законом и конституцией. Театр абсурда
 
-3
  • Нурекен
  • Дизель
  • alixah
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  • arelav_74
 jokerok (Посетители) Сегодня, 18:46
rofl Кто их там нашёл то?! ЖПС маячок чтоли у них в заднице был?
Тоже додумались где пикет устраивать. Ещё б в степь уехали тушканчикам плакат демонстрировать.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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