Активисток оштрафовали за пикет в Актау

Кадр видео
По материалам дела, местные активистки Улболсын Турдиева и Шолпан Жанзакова 11 апреля участвовали в незаконном пикетировании во время карантинного режима. Они не получили разрешение уполномоченного органа об организации и проведении мероприятий.
Просьбы со стороны правоохранителей прекратить пикет они проигнорировали.
Также, как сообщили в административном суде, 17 июля 2020 года Улболсын Турдиева уже привлекалась к административной ответственности по части 6 статьи 488 Кодекса «Об административных правонарушениях» (Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством страны).
Постановлением суда от 12 апреля они признаны виновными по части 11 статьи 488 Кодекса «Об административных правонарушениях» (Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания). На них наложен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей, то есть 145 850 тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу. Стороны в течение 10 суток могут подать апелляционную жалобу.
Напомним, двух активисток из Актау задержали сотрудники полиции за то, что они попытались провести одиночный пикет с требованием освободить политических заключённых согласно резолюции Европейского парламента.
Просьбы со стороны правоохранителей прекратить пикет они проигнорировали.
Также, как сообщили в административном суде, 17 июля 2020 года Улболсын Турдиева уже привлекалась к административной ответственности по части 6 статьи 488 Кодекса «Об административных правонарушениях» (Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством страны).
Постановлением суда от 12 апреля они признаны виновными по части 11 статьи 488 Кодекса «Об административных правонарушениях» (Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания). На них наложен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей, то есть 145 850 тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу. Стороны в течение 10 суток могут подать апелляционную жалобу.
Напомним, двух активисток из Актау задержали сотрудники полиции за то, что они попытались провести одиночный пикет с требованием освободить политических заключённых согласно резолюции Европейского парламента.