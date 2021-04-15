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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 2786

Вышло новое постановление главного санврача Мангистау

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 апреля 2021 года.

Иллюстративное фото
Постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Мангистауской области подписал Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

В соответствии с новым постановлением вводятся следующие ограничительные меры:

Запрещается:

- проведение аудио, фото- и видеосъёмки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи при проведении эпидемиологического расследования в очаге заболевания, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;
- проведение зрелищных, массовых, спортивных мероприятий со зрителями, выставок форумов, конференций, а также семейных, памятных, торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- проведение поминальных мероприятий (садака);
- деятельность букмекерских контор, бильярдных, ночных и игровых клубов, караоке, банкетных залов;
- выезд областных команд (в сфере культуры, образования и спорта) спортсменов по индивидуальным видам спорта на соревнования, конкурсы, олимпиады в регионы, находящихся в «красных зонах» и за пределы Республики Казахстан.

Разрешается:

- деятельность междугородних, межобластных, межрайонных пассажирских автобусных перевозок и передвижение личного автотранспорта между регионами при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 25 детей;
- деятельность библиотек, музеев с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, с проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- разрешить работу кинотеатров, театров, концертных залов заполняемостью не более 20 процентов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;
- деятельность религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;
- деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров, бань и саун кроме воскресенья при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- деятельность объектов общественного питания (в помещении) в рабочие и выходные дни с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50 процентов, но не более до 50 мест с соблюдением требований постановления ГГСВ РК от 25 декабря 2020 года № 67»;
- деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов при соблюдении заполняемости не более 30 процентов и не менее четырех квадратных метров на одного посетителя с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;
- посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;
- в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:

• обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;
• обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.

Акимам городов и районов Мангистауской области, государственным органам и организациям, предприятиям области, управлению предпринимательства и торговли Мангистауской области, НПП «Атамекен» области необходимо обеспечить перевод 50 процентов сотрудников на удалённый метод работы и 50 процентов по традиционному режиму деятельности в государственных органах (организациях), национальных компаниях, бизнес-центрах и других офисах.

Постановление вступает в силу 17 апреля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



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Комментарии ( 7 )

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DiDa (Посетители) Сегодня, 11:11
Пусть он попробует проконтролировать фактическое исполнение своего же постановления в домах чиновников, а также в Риксосе.
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:48
Василий Кравчук,
Их полномочия - без граничный beer2
Кроме риксоса foo
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:29
Что то про концерт на риксосе промолчал)))
 
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  • tolk
 Icore (Посетители) Сегодня, 10:19
Запрещается. - деятельность букмекерских контор, бильярдных, ночных и игровых клубов, караоке, банкетных залов;


Плевать они хотели. Как работали, так и будут работать.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:55
Опять этот синьор-помидор возомнил из себя вершителя судеб?
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 09:54
Видимо ковид распростпаняется при аудио видео фото сьемках. Маразм крепчает
 
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 09:45
"Запрещается:- проведение аудио, фото- и видеосъёмки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи при проведении эпидемиологического расследования в очаге заболевания, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;"
?
(
на это тоже имеет полномочия главный санитарный врач региона?
 
 

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