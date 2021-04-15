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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 2074

Владельца отеля Rixos Water World Aktau оштрафовали за несоблюдение карантинных требований

За организацию концерта владельцу гостиничного комплекса Rixos Water World Aktau предстоит выплатить штраф в размере 2 миллионов 333 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным пресс-службы акимата города, за нарушение карантинных требований органами санитарно-эпидемиологического надзора на владельца крупного объекта предпринимательства «RIXOS WATER WORLD» наложен штраф в размере 800 месячных расчётных показателей.

- Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей, - сообщили в акимате города.

Напомним, вопреки коронавирусу и закону в отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы.



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Комментарии ( 4 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:23
Нужно накладывать штраф, а при повторном нарушении увеличивать его в 10 раз.
 
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  • Adai11
  • smotritel
  • Papirosso
 Icore (Посетители) Сегодня, 12:46
Риксос, это часть борьбы с коррупцией в РК, как ни странно. Там на камеры всё очень хорошо видно, кто сколько тратит, как себя ведёт и т.д... Да и на зажравшихся коммерсантов компромат тоже - дело нужное.

Так что добро пожаловать! podmig
 
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  • Pinochet
  • Галина63
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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:31
Копейки для них.
Концерт прибыли принёс во много раз больше
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 12:30
2 ляма штраф?)))

«Было бомба! 2 тыс. человек. Билет по 30 тыс тенге, ночь на двоих – 80 тыс тенге! Мест в гостинице не было»

Если взять по минимуму

2 000 * 30 000 = 60 000 000

Да они с такой кассой могут каждый день устраивать концерты и класть болт на ограничения и штрафы)))
 
 

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