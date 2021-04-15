Владельца отеля Rixos Water World Aktau оштрафовали за несоблюдение карантинных требований

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По данным пресс-службы акимата города, за нарушение карантинных требований органами санитарно-эпидемиологического надзора на владельца крупного объекта предпринимательства «RIXOS WATER WORLD» наложен штраф в размере 800 месячных расчётных показателей.
- Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей, - сообщили в акимате города.
Напомним, вопреки коронавирусу и закону в отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы.
- Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей, - сообщили в акимате города.
Напомним, вопреки коронавирусу и закону в отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы.