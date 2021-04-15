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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 121

Жалобу на отсутствие питьевой воды в населённых пунктах опровергли в акимате Мунайлинского района

В пресс-службе акимата Мунайлинского района назвали ложной информацию о том, что в жилых домах на протяжении двух недель нет питьевой воды.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Пользователь Сети в рубрике «Народные новости» пожаловался на то, что в Мунайлинском районе на протяжении двух недель нет питьевой воды. Информацию опровергли в районном акимате. В пресс-службе исполнительного органа отметили, что населённые пункты района дважды в неделю снабжают водой.

- Сейчас график нестабилен из-за того, что с опреснительного завода «Каспий» поступает меньше воды, чем обычно, из-за ремонта на предприятии. Мунайлинскому району с населением 174 200 человек требуется до 37 тысяч кубических метров воды в сутки. Сегодня завод поставляет в наш район от шести до девяти тысяч кубометров, - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей акимата, пользователь Сети упомянул в своей жалобе несуществующую компанию.

- В Мунайлинском районе нет такой организации, как «Мунайлы жылы су арнасы». Поэтому мы считаем, что эта информация в жалобе - ложная. У нас есть нехватка питьевой воды, но мы продолжаем работу над этим вопросом, - отметили в акимате.

Как сообщили в пресс-службе исполнительного органа, в ответственном отделении Мунайлинского района организован call-центр для оптимизации питьевого водоснабжения района. Связаться с оператором можно по номеру телефона: 8 (775) 640-00-80.



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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:09
В Мунайлинском районе нет такой организации - раз нет так и НЕТ, но суть проблемы не в этом, а воды уж точно нет chih
Вот и Вам нет никакой веры, а народ народу доверяет beer2
 
 

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