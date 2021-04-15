Жалобу на отсутствие питьевой воды в населённых пунктах опровергли в акимате Мунайлинского района

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Пользователь Сети в рубрике «Народные новости» пожаловался на то, что в Мунайлинском районе на протяжении двух недель нет питьевой воды. Информацию опровергли в районном акимате. В пресс-службе исполнительного органа отметили, что населённые пункты района дважды в неделю снабжают водой.
- Сейчас график нестабилен из-за того, что с опреснительного завода «Каспий» поступает меньше воды, чем обычно, из-за ремонта на предприятии. Мунайлинскому району с населением 174 200 человек требуется до 37 тысяч кубических метров воды в сутки. Сегодня завод поставляет в наш район от шести до девяти тысяч кубометров, - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей акимата, пользователь Сети упомянул в своей жалобе несуществующую компанию.
- В Мунайлинском районе нет такой организации, как «Мунайлы жылы су арнасы». Поэтому мы считаем, что эта информация в жалобе - ложная. У нас есть нехватка питьевой воды, но мы продолжаем работу над этим вопросом, - отметили в акимате.
Как сообщили в пресс-службе исполнительного органа, в ответственном отделении Мунайлинского района организован call-центр для оптимизации питьевого водоснабжения района. Связаться с оператором можно по номеру телефона: 8 (775) 640-00-80.
- Сейчас график нестабилен из-за того, что с опреснительного завода «Каспий» поступает меньше воды, чем обычно, из-за ремонта на предприятии. Мунайлинскому району с населением 174 200 человек требуется до 37 тысяч кубических метров воды в сутки. Сегодня завод поставляет в наш район от шести до девяти тысяч кубометров, - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей акимата, пользователь Сети упомянул в своей жалобе несуществующую компанию.
- В Мунайлинском районе нет такой организации, как «Мунайлы жылы су арнасы». Поэтому мы считаем, что эта информация в жалобе - ложная. У нас есть нехватка питьевой воды, но мы продолжаем работу над этим вопросом, - отметили в акимате.
Как сообщили в пресс-службе исполнительного органа, в ответственном отделении Мунайлинского района организован call-центр для оптимизации питьевого водоснабжения района. Связаться с оператором можно по номеру телефона: 8 (775) 640-00-80.