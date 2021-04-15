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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 259

«Бесконечная история»: На озеленение в Актау выделили 890 миллионов тенге

В текущем году на озеленительные работы в Актау выделили 890 миллионов тенге. Поливом зелёных насаждений на территории города будут заниматься два государственных коммунальных предприятия – «Актау тургын-уй» и «Акбота». Об этом сообщил Серик Гусман, заместитель акима Актау.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На озеленение Актау в текущем году выделили 890 миллионов тенге. Из них 600 миллионов разделят между ГКП «Актау тургын-уй» и ГКП «Акбота», которые займутся поливом зелёных насаждений на территории города.

- ГКП «Актау тургын-уй» и ГКП «Акбота» будут заниматься поливом зелёных насаждений по периметрам микрорайонов. Для полива внутри микрорайонов мы пригласили к сотрудничеству все кооперативы собственников квартир (КСК) города, и они поддержали эту инициативу. ГКП «Актау тургын-уй» будет оплачивать их работу из выделенного на озеленение бюджета, - сообщил Серик Гусман.

Ещё 122 миллиона тенге планируют потратить на посадку новых зелёных насаждений, уход за ними и вырубку сухостоя. Эти средства разыграют на тендерной основе.



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Комментарии ( 2 )

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Icore (Посетители) Сегодня, 18:39
Об этом сообщил Серик Гусман, заместитель акима Актау.


Всё более чем ясно.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 18:17
Ну ну. Прошлогодний миллиард распилили. Результат НОЛЬ!
 
 

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