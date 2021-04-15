«Бесконечная история»: На озеленение в Актау выделили 890 миллионов тенге

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

На озеленение Актау в текущем году выделили 890 миллионов тенге. Из них 600 миллионов разделят между ГКП «Актау тургын-уй» и ГКП «Акбота», которые займутся поливом зелёных насаждений на территории города.



- ГКП «Актау тургын-уй» и ГКП «Акбота» будут заниматься поливом зелёных насаждений по периметрам микрорайонов. Для полива внутри микрорайонов мы пригласили к сотрудничеству все кооперативы собственников квартир (КСК) города, и они поддержали эту инициативу. ГКП «Актау тургын-уй» будет оплачивать их работу из выделенного на озеленение бюджета, - сообщил Серик Гусман.



Ещё 122 миллиона тенге планируют потратить на посадку новых зелёных насаждений, уход за ними и вырубку сухостоя. Эти средства разыграют на тендерной основе.