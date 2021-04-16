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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:15

Просмотров: 1026

Курс на снижение: За сутки в Мангистау зарегистрировали 35 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает coronavirus2020.kz

Фото из открытых источников
В Мангистауской области за прошедшие 24 часа зарегистрировано 35 жителей региона с диагнозом – коронавирусная инфекции. Лидером по количеству заболевших за сутки является Алматы– 673 человека, на второй строчке Нур-Султан – 601 житель. Наименьшее количество заболевших в Туркестанской области – 22 человека.

Выздоровели за минувшие сутки в стране 2177 человек, в том числе 11 - в Мангистау.



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Комментарии ( 3 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 11:32
Думаю, что под видом ковида сейчас пропихивают грипп и орз. Как всегда все упирается в освоение средств. Кто знает, сколько денег затрачено на борьбу с пандемией за последний год? Скорее всего, сумма исчисляется миллиардами гринов.
А кто будет вакцинироваться, если не будет страха перед заражением?
А так, да. Правильным курсом идете, товаришчи!✌
 
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  • Marat Schmidt
  • крякозя́бр
 МСМ-54 (Посетители) Сегодня, 11:27
Где же курс на снижение?
Если ранее было 33 32 31
за регистрированных случая
 
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  • NASA
  • bekenova
  • Галина63
  • Marat Schmidt
  • Око
 babe (Посетители) Сегодня, 10:09
Ещё бы видеть статистику количества проведённых тестов, количество бессимптомных , а так же легкого и тяжелого течения , с учётом сопутствующих заболеваний и возраста. Вот тогда более или менее была бы ясна ситуация.
 
 

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