Курс на снижение: За сутки в Мангистау зарегистрировали 35 новых случаев заражения COVID-19

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В Мангистауской области за прошедшие 24 часа зарегистрировано 35 жителей региона с диагнозом – коронавирусная инфекции. Лидером по количеству заболевших за сутки является Алматы– 673 человека, на второй строчке Нур-Султан – 601 житель. Наименьшее количество заболевших в Туркестанской области – 22 человека.



Выздоровели за минувшие сутки в стране 2177 человек, в том числе 11 - в Мангистау.