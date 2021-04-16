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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 558

В Актау за неуплату налога судебные исполнители водворили Lexus на штрафстоянку

Сумма долга водителя перед государством составила 2 миллиона тенге. Об этом сообщили в региональной палате частныx судебныx исполнителей Мангистауской области.

Фото региональной палаты частныx судебныx исполнителей Мангистауской области
Вчера, 15 апреля, в ходе рейдовых мероприятий была задержана и водворена на специальную стоянку автомашина Lexus LX 570. Сумма долга водителя перед государством составила 2 миллиона тенге.

- Ежедневно наши сотрудники совместно с административной полицией проводят рейды для взыскания долгов по алиментам и налоговым задолженностям. К неплательщикам применяются радикальные меры, их автомашины водворяют на штрафную стоянку в Актау. Кроме того, особое внимание уделяется взысканию алиментов. В отношении алиментщика материалы дела направляются в суд для привлечения к ответственности. В случае злостного уклонения им грозит и уголовное наказание, - сообщили в ведомстве.

Так, должникам могут назначить лишение или ограничение свободы до двух лет. Или заменить наказание на 600 часов общественных работ согласно статье 139 Уголовного кодекса РК.

- При этом имущество должника будет реализовано в уплату долга по алиментам, - рассказал Исатай Аблаев, заместитель руководителя палаты частных судебных исполнителей Мангистау.

Региональная палата частныx судебныx исполнителей приглашает граждан на День открытых дверей. Жители города смогут получить ответы на волнующие их вопросы и получить бесплатно юридическую консультацию.

Мероприятие состоится 21 апреля в 10:00 в здании палаты частныx судебныx исполнителей. Адрес: 3Б микрорайон, здание №16.



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