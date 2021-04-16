В Мангистауской области с помощью мобильного приложения будут определять болен человек COVID-19 или нет

По словам спикера, данный проект должен минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса.- Основной плюс от участия бизнеса и населения в проекте – безопасность. В настоящее время бизнес вынужден работать со значительными ограничениями, вызванными угрозой новых вспышек коронавируса. С другой стороны, население также вынуждено подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счёт использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса - участникам проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам, - рассказала Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.Субъекту бизнеса присваивается QR-код. Предприниматели для участия в пилоте могут получить свой QR-код через платформу InfoKazakhstan.kz- Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Также при выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход. После сканирования QR-кода в мобильном приложении загорается статус посетителя в цветовом формате, по которому определяется является ли лицо контактным или инфицированным, - рассказал Муканбетжан Кобеген, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.Существует четыре статуса: зелёный, синий, жёлтый, красный.По данным специалистов, в регионе с 2020 года после введения карантинных мер пострадали 867 субъектов предпринимательства. Особенность проекта в том, что даже если регион находится в «красной» зоне, субъекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», будут продолжать работать.