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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 1204

В Мангистауской области с помощью мобильного приложения будут определять болен человек COVID-19 или нет

В регионе стартует пилотный проект по внедрению мобильного приложения «Аshyq». Оно позволит определить болен человек коронавирусной инфекцией или нет. Об этом сообщила Акку Айтжан, заместитель директора региональной палаты предпринимателей.

Фото из открытых источников
По словам спикера, данный проект должен минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса.

В Мангистауской области с помощью мобильного приложения будут определять болен человек COVID-19 или нет


- Основной плюс от участия бизнеса и населения в проекте – безопасность. В настоящее время бизнес вынужден работать со значительными ограничениями, вызванными угрозой новых вспышек коронавируса. С другой стороны, население также вынуждено подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счёт использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса - участникам проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам, - рассказала Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.

Субъекту бизнеса присваивается QR-код. Предприниматели для участия в пилоте могут получить свой QR-код через платформу InfoKazakhstan.kz

- Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Также при выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход. После сканирования QR-кода в мобильном приложении загорается статус посетителя в цветовом формате, по которому определяется является ли лицо контактным или инфицированным, - рассказал Муканбетжан Кобеген, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Существует четыре статуса: зелёный, синий, жёлтый, красный.

По данным специалистов, в регионе с 2020 года после введения карантинных мер пострадали 867 субъектов предпринимательства. Особенность проекта в том, что даже если регион находится в «красной» зоне, субъекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», будут продолжать работать.



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